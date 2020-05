Con un annuncio sui social, Pierluigi Diaco, conduttore e giornalista del programma di intrattenimento dell’ammiraglia Rai, Io e Te, annuncia il suo ritorno in video per il prossimo primo giugno.

PierLuigi Diaco al timone nuovamente di Io e Te nell’estate 2020 di Rai 1

L’anno precedente fu una vera e propria novità televisiva che registrò buoni ascolti visto il periodo estivo notoriamente fatto di vacanze, viaggi e spostamenti. I risultati dei dati di ascolto furono soddisfacenti tanto che Diaco ripropose il suo programma anche in autunno al sabato notte. Certo il periodo estivo del 2019 no è certo quello che si profila ora nel 2020 dove lo spauracchio del coronavirus è sempre in agguato.

Difatti non è ancora stato trovato un vaccino, per cui le nostre abitudini sociali vanno rimodulate in questa prospettiva. Quindi, niente vacanze se non con molte norme da rispettare: distanziamento sociale, guanti, mascherine, e sanificazioni dei locali obbligatori. Molti sicuramente rinunceranno alle vacanze aspettando tempo migliori. Quindi quale migliore compagnia che un buon programma di intrattenimento come quello proposto da Diaco?

Io e Te al tempo del coronavirus: come sarà strutturato?

Interviste semplici, profonde a personaggi dello spettacolo e persone comuni, che fanno centro: un ritmo incisivo ma non troppo invadente come è nello stile di Diaco. L’anno precedente sono stati ospiti nel salotto del giornalista, tra l’altro, Pippo Baudo, Mara Venier, Paolo Bonolis, Gianluca Grignani e moltissimi altri ancora.

Insomma, un programma dedicato ai buoni sentimenti, all’intimo racconto tra amici, agli amori e al romanticismo, ma anche alle icone popolari, agli usi e costumi e alle chiacchiere sotto l’ombrellone.

In conduzione con Diaco vi erano l’attrice Sandra Milo che gestiva la rubrica “La Posta del Cuore”, e la comica Valeria Graci che ci ha fatto molto sorridere per le sue gag anche con Diaco. Quali novità ci saranno quest’anno? Intanto il giornalista anticipa sui social che ci saranno dei graditi ritorni ma anche delle novità.

Dopo 60 puntate della versione estiva 2019 e 17 puntate dell’appuntamento autunno-inverno del sabato sera, sono felice di annunciarvi che dal 1 giugno torneremo con “Io e Te” tutti i giorni alle 14 su @RaiUno

Al mio fianco qualche novità e alcuni ritorni. pic.twitter.com/1Po2rviPZs — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) May 14, 2020

Il post social di Pierluigi Diaco per annunciare il ritorno di Io e Te su Rai 1

Dopo 60 puntate della versione estiva 2019 e 17 puntate dell’appuntamento autunno-inverno del sabato sera, sono felice di annunciarvi che dal 1 giugno torneremo con “Io e Te” tutti i giorni alle 14 su Rai 1. Al mio fianco qualche novità e alcuni ritorni.

Io e Te: storia del programma

Il programma nasce per sostituire la trasmissione Vieni da me durante la sua pausa estiva, in quanto in onda nella stessa fascia oraria (14:00-15:40), ed è suddiviso in varie rubriche: Ad armi pari, La posta del cuore, Come nelle favole e L’intervista.

Dal 26 agosto al 6 settembre 2019 il programma, insieme a La vita in diretta Estate, si trasferisce dallo Studio 3 del Centro di Produzione Rai di Via Teulada allo Studio 3 del Centro radiotelevisivo Biagio Agnes.

La sigla del programma è la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi.

Quali novità ci saranno quest’anno? Non ci resta che sintonizzarci lunedì primo giugno alle ore 14, 00 su Rai 1 per vedere la nuova edizione di Io e Te!