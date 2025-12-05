Il giorno dopo la vittoria di X Factor 2025, Rob ringrazia tutti col sorriso. La giovane, partita come ‘underdog’ e poi diventata la favorita dopo essere stata la più votata in semifinale, ha parlato in conferenza stampa del suo amore per il punk e dei progetti futuri. Scopriamo insieme cosa ci rivelato sul suo rapporto con Paola Iezzi e gli altri finalisti.

Intervista a Rob, vincitrice di X Factor 2025

Ascolti record per la finale di X Factor 2025, in diretta in chiaro su Tv8, in streaming su Now e per gli abbonati su Sky. L’ultima puntata del talent ha registrato un milione e circa 800 mila spettatori con il 9,3% di share, il dato più alto delle ultime sette stagioni.

Su un totale di 9,2 milioni di preferenze, +40% rispetto a un anno fa, Rob (del team di Paola Iezzi) è stata la più votata tra i quattro finalisti. Sul palco di Piazza del Plebiscito ha conquistato tutti anche grazie al suo inedito ‘Cento ragazze‘.

Rob, sei stata la preferita del pubblico in semifinale e anche in finale. Ti hanno votato più di ‘Cento ragazze’.

“Sì, sono contentissima di aver raggiunto questo risultato. Già per me essere in finale era una vittoria, poi immaginiamoci vincere X Factor. Era il sogno della me bambina ed è il sogno della me di oggi. E si è realizzato”.

Tu hai spaziato da Mina ad Anna Oxa, passando per gli Evanescence. Chi è Rob musicalmente?

“Io sono un po’ un misto di tutto quello che ho cantato. Penso che con Paola abbiamo fatto un percorso molto coerente. Sulla scia del rock abbiamo affrontato tante sfumature: pop-punk, pop-rock, metal con gli Evanescence. Io amo il pop-punk, è quello che faccio come si è visto dall’inedito, però mi piace spaziare tanto nelle cover”.

Cosa ti ha spinto a partecipare al provino di X Factor? Dal numero 2822 del casting, al numero 1 del talent.

“In realtà era il terzo anno di fila che provo ad entrare X Factor. Questa è la dimostrazione che la perseveranza poi premia. È sempre stato il mio sogno. In realtà non c’è stato un momento dove ho detto cavolo faccio X Factor. È sempre stata una cosa che ho voluto fare. Poi quest’anno tra l’altro sono anche stata ‘scoutata’ da Rita Perrotta che saluto ed è stata fantastica. Sono felicissima che quest’anno sia andata bene”.

Il messaggio più bello che hai ricevuto dopo la vittoria?

“Il messaggio più bello è stato quello di mia nonna che mi diceva quando torni ti cucino la pasta! È stato fantastico”.

Cosa ti rimarrà degli altri concorrenti?

“Dai finalisti agli eliminati delle scorse puntate sono tutti ragazzi fantastici e artisti fenomenali. Hanno tutti qualcosa da dire, hanno tutti una bellissima voce, una bellissima anima. Io tengo tanto a loro e ho preso tantissime sfumature di ognuno di loro. Sono davvero fantastici”.

Invece di Paola Iezzi, c’è qualcosa del dietro alle quinte che non sappiamo?

“Paola è sempre stata molto, molto spontanea, quindi non so se c’è qualcosa che non si sa. Hanno montato davvero di tutto, anche il cut che è la cosa che mi fa troppo ridere. Paola è vera e sincera, è quella che si vede nel daily, è quella che si vede in puntata. Non cambia minimamente quando non ci sono le telecamere. È una persona fantastica, è un’artista fenomenale”.

A proposito di sogni che si realizzano, hai detto che ti piacerebbe tantissimo cantare con Avril Lavigne e anche con le Bambole di Pezza. Si è ipotizzato un tuo appello per un eventuale cover da cantare insieme a Sanremo.

“Sì, oggi in conferenza stampa c’è stato questo appello per la cover di Sanremo. Non succederà mai, però se succede, non lo so, piango. Sono troppo contenta. Sarebbe fantastico per me, io le Bambole le adoro, le seguo da tantissimo tempo. Sarebbe davvero un onore poter condividere qualsiasi palco, non solo quello di Sanremo con loro”.

Il momento in cui hai creduto di più nella vittoria del programma e quello più difficile durante il percorso?

“Ma in realtà io non ho mai creduto di poter vincere, per me era pazzesco essere in finale, quindi figuriamoci vincere. Ho avuto parecchi momenti di down, uno è stato con Paola durante il terzo live, ho fatto un piantino. Ci sta, comunque è una dinamica parecchio stressante ogni giovedì esibirsi su un palco del genere. Però è così tanto bello che anche lo stress alla fine non ti pesa, l’ho vissuta proprio al 100%”.

Il tuo sogno più grande?

“Il mio sogno più grande, un po’ si è già avverato, però sarebbe bellissimo anche calcare il palco di Sanremo un giorno, tra cinque anni, tra tre anni. Speriamo e sono contentissima di come sta andando adesso e spero di fare tanta, tanta, tanta, tanta musica”.

Progetti futuri, anche collaborazione con gli altri finalisti?

“Già abbiamo parlato che ci inviteremo ai nostri reciproci concerti. Come progetti futuri io mi auguro di far uscire, non so, tanti singoli, un EP, magari un album. Ancora è tutto in divenire, dobbiamo ancora capire tante cose, ma soprattutto di fare tantissimi live, io vivo per i live, vivo per il pubblico, quindi mi auguro di riuscire a fare questo”.