Paola Di Benedetto insieme a Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati conduce il Radio Zeta Future Hits Live 2024. Il Festival della Generazione Zeta si terrà questa sera, 31 maggio, al Centrale del Foro Italico di Roma. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato la conduttrice di questo evento atteso da migliaia di giovani.

Intervista a Paola Di Benedetto, conduttrice del Radio Zeta Future Hits Live

Noi di Superguidatv abbiamo intervistato Paola Di Benedetto e le abbiamo chiesto cosa si prova a salire sul palco e presentare diversi artisti, da Fedez a Mahmood, passando per Angelina Mango, Annalisa, Tananai, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri e Orietta Berti.

Che emozione è per te essere qui per la terza volta?

L’emozione è sempre la stessa, cioè c’è sempre ma è mutata negli anni nel senso che con qualche anno di esperienza in più riesco ad avere un po’ di controllo e consapevolezza. Però quelle farfalle e quell’agitazione nello stomaco ci sono sempre e secondo me questa è la cosa più bella.

C’è un’artista che aspetti tanto o qualcuno che non c’è che ti sarebbe piaciuto ascoltare?

L’artista che aspetto in questo momento è Anna perché è un’artista che mi sta particolarmente piacendo per come sta lavorando, come sta strutturando il suo lavoro, i suoi contenuti. Mi piace davvero tanto. Quella che mi sarebbe piaciuta avere qui è Elodie ma credo non sia qui unicamente per tempistiche di uscite dei suoi nuovi singoli.

Tu alla conduzione sei bravissima, l’anno scorso con la Giallapas’s sui social è stato un delirio. In tv si parla tanto di ricambio generazionale, tu da giovane ti accorgi di queste difficoltà nel farsi spazio?

Sì, sarebbe da ipocriti dire che non ci sono enormi difficoltà sotto questo punto di vista. Il problema, credo, è che è ad oggi non si sperimenti e si punti su nuovi volti e credo questa sia una conseguenza del fatto che non ci siano gli spazi adatti per sperimentare e mettere alla prova nuovi volti. Magari dei contenitori che un tempo esistevano in tv, più piccoli, dove si poteva sperimentare, ad oggi hanno lasciato spazio alle prime serate dove si punta tutto e dove giustamente si lascia spazio ai big o a chi ti può garantire o meno, un po’ un risultato.

C’è un programma che ti piacerebbe condurre in futuro?

Un programma in particolare che mi è sempre piaciuto sono Le Iene ma mi piacciono da sempre tutti i programmi comici, di intrattenimento, dove c’è leggerezza e spensieratezza. Credo che oggi la gente voglia sorridere e non pensare, a casa sul divano, e mi piacerebbe accompagnargli in questo senso.

Dall’esordio a Ciao Darwin ai reality. Sono scelte che rifaresti o di qualcuna ti sei pentita?

No, sono tutte scelte che rifarei perché ogni cosa mi è servita a mettere tutti i tasselli al punto giusto. Forse qualche esperienza televisiva, come qualche reality, l’ho fatta un po’ troppo giovane, avrei potuto aspettare qualche anno. Però non mi sento di dire sono pentita o non lo rifarei. Tutto quello che ho fatto, bene o male, l’ho tutto sulle spalle e mi ha aiutato a farmi una bella corazza.

In questi anni pensi che il gossip ti abbia penalizzato, anche da un punto di vista della carriera?

Chiaro che mi piacerebbe molto che i giornali, le testate valorizzassero quello che è il mio percorso professionale, quelle che sono le mie piccole o grandi esperienze. Mi rendo conto che quando si parla di gossip, di coppie, la gente ne è particolarmente attratta e sono le notizie che fanno più clickbait. A oggi sono in pace con me stessa nel senso che sono consapevole che è un po’ uno strascico di chi sceglie di fare il mio lavoro. Sto imparando negli anni a gestirlo meglio che posso, non con grandi risultati evidentemente ma speriamo vada meglio.

Per quanto riguarda la tua vita professionale e privata le cose stanno andando bene. Sei felice?

Sì, molto. Felicissima e non potrei essere più felice di così, ad oggi.

Cosa pensi della reunion di Benji e Fede?

Penso che hanno fatto bene perché la luce che hanno insieme è unica e auguro loro i migliori risultati possibili.