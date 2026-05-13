Ascolti tv di martedì 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 12 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 12 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha tenuto col fiato sospeso 2.762.000 spettatori pari allo 16.9% di share.

Su Rai 2: Eurovision Song Contest 2026, la prima semifinale della 70esima edizione del concorso canoro in programma a Vienna ha incollato alla tv 1.856.000 spettatori pari allo 10.1% di Audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha incuriosito 874.000 spettatori con il 4.8% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 657.000 telespettatori pari ad uno share dello 5.4%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la sedicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha divertito 2.052.000 spettatori con uno share del 18.2%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe” ha interessato 780.000 spettatori con il 6.7%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.386.000 spettatori e il 9.2% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha fatto compagnia 244.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: Michael Jackson: Anatomia di una caduta, il documentario che racconta l’inchiesta, le accuse e la pressione mediatica scoppiata intorno al Re del Pop ha raccolto 246.000 spettatori (pari al 1.5% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.560.000 spettatori con il 22.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.517.000 spettatori con il 22.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5