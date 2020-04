Su di loro nessuno ci avrebbe mai scommesso. E invece con forza e determinazione sono approdate in finale tanto da aggiudicarsi la vittoria dell’ottava edizione di “Pechino Express”. Stiamo parlando di Nicole Rossi e Jennifer Poni alias Le Collegiali che al rush finale sono riuscite a battere i favoritissimi Wedding Planner. Un’esperienza indimenticabile per Nicole e Jennifer che dopo la partecipazione al reality “Il Collegio” hanno voluto cimentarsi in un’altra importante sfida a dispetto di quanti pensavano che sarebbero uscite dopo una settimana, genitori e amici compresi. In questa divertente intervista doppia, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Nicole e Jennifer hanno parlato di questa vittoria inaspettata e di come hanno festeggiato nonostante la distanza imposta dalla quarantena. E a proposito di vita privata ci hanno raccontato alcune curiosità. Nicole ci ha confessato di essere fidanzata da tre anni con Riccardo, un ragazzo maturo che le dà sicurezza nonostante il suo timore iniziale di essere etichettato come “ragazzo di”. Jennifer invece si dichiara una single felice soprattutto dopo la delusione vissuta per un ragazzo che l’ha lasciata tramite una storia su Instagram. Sulle accuse lanciate da Naike Rivelli contro il programma Nicole e Jennifer si scagliano definendo “Pechino Express” un reality che permette di vivere esperienze uniche. E proprio in tema reality entrambe si dicono propense ad altre opportunità. Opportunità che noi speriamo possano uscire per loro al più presto considerando che la loro tenacia ci ha conquistato.

Intervista a “Le Collegiali”, vincitrici di Pechino Express 2020

Jennifer, Nicole siete le vincitrici dell’ottava edizione di “Pechino Express”. Ve l’aspettavate di vincere?

Nicole: Parlo a nome di entrambe. E’ stata una vittoria sorprendente e penso anche per il pubblico da casa. Avevamo degli avversari molto temibili e difficili da battere. Questo ha reso la vittoria ancora più affascinante.

Quando avete saputo di aver vinto come avete festeggiato?

Jennifer: Stando in quarantena ho festeggiato a casa con la mia famiglia. Appena abbiamo sentito esultare in TV mi sono messa a urlare sul terrazzo. I miei vicini mi hanno seguita mettendosi ad urlare anche loro. E’ stata una vittoria strana ma bella. Avrei voluto tanto abbracciare però la mia compagna di viaggio.

Nicole: A casa mia si respirava l’aria del derby Roma-Lazio. Mio padre ha urlato come un pazzo. Mia madre fa l’infermiera e con l’emergenza coronavirus stiamo cercando di limitare i contatti. Quando però è stata annunciata la nostra vittoria mia madre è corsa e mi ha abbracciato. Non lo facevamo da due mesi. E’ stato un momento bello e intenso.

Cosa vi ha spinto a partecipare a questo programma?

Nicole: Penso che quello che accomuni me e Jennifer sia la ricerca di esperienze forti. Esperienze che ti portano a crescere perché comunque siamo molto giovani. Partecipare a Pechino era il mio sogno. Ho sempre amato Indiana Jones e poter diventare come lui era una grande prova. Sono una grande fan del programma.

Jennifer: Ho scelto di partecipare perché spinta dalla voglia di crescere, di capirmi e migliorare per potermi amare al massimo. Ero sicura che sarebbe stata un’esperienza costruttiva anche se fossimo uscite alla prima tappa.

Se non aveste vinto voi chi avreste voluto sul gradino più alto del podio?

Nicole: Penso che siamo d’accordo entrambe sul fatto che i Gladiatori si sarebbero meritati il podio. E non solo perché abbiamo un forte legame di affetto con loro che si è creato durante il viaggio ma soprattutto perché ci ha colpito il messaggio che portavano e la gara che hanno fatto.

Siete rimaste male delle scelta di Enzo Miccio di eliminare i Gladiatori?

Jennifer: Ci è dispiaciuto molto anche perché noi avremmo fatto una scelta diversa.

Nicole: Con tutte le coppie che sono arrivate in semifinale avevamo instaurato un bel legame. Con i Gladiatori c’è stata però un’alchimia diversa e li avremmo voluti con noi.

C’è stato un momento in cui avete pensato di non farcela?

Jennifer: Non c’è stato un momento in cui abbiamo pensato di non potercela fare. La cosa bella però è che in ogni momento di sconforto l’altra era pronta a supportare e a sostenere. Il mio problema era la mattina perché come nella vita ho bisogno di tempo per carburare e capire che sono al mondo. Nicole invece partiva supercarica tanto che quando iniziava a parlare io faticavo a seguire cosa diceva.

Nicole: Ci supportavamo e sopportavamo. I momenti più difficili arrivavano di notte perché era strano dormire in un letto di sconosciuti lontano da casa propria. Dopo la prova dei sette mostri Jennifer mi ha dato una bella calmata perché mi ero agitata. Dopo la fatica di mangiare quelle schifezze non abbiamo trovato passaggio per tantissimo e stavo andando di matto tanto che volevo mollare tutto.

Cosa vi è mancato di più mentre eravate dall’altra parte del mondo?

Jennifer: A me più che le persone è mancata la musica. E’ stato terribile non poterla ascoltare per tanto tempo visto che è sempre stata il mio rifugio.

Nicole: Mi è mancato avere un posto sicuro. Quel posto in cui so che dopo ogni giornata tremenda posso tornare a rifugiarmi. Non sapere dove sarei finita il giorno dopo mi creava un forte senso di disagio. La cosa strana che succede nei reality è che non avendo il cellulare dopo un po’ scordi la voce delle persone che ami. Non ricordavo la voce di mia madre, del mio fidanzato. E’ stata una sensazione così alienante che non riesco a spiegarla. Sarebbe stato bello ricevere un video da parte loro.

A casa erano contenti della vostra partecipazione? Cosa vi hanno detto?

Nicole: Vedevo Pechino due anni fa sul divano con mia madre. Entrambe siamo fissate con questo programma ed è uno dei pochi reality che seguiamo in TV. Quando ho saputo che avrei partecipato a Pechino mi sembrava assurdo. Era come se stessi vivendo la vita di un’altra persona. C’è stata molta soddisfazione.

Jennifer: La reazione dei miei nonni alla mia partecipazione è stata di incredulità. Ricordo ancora che quando mi hanno comunicato la partecipazione al programma mi hanno chiesto cosa stessi andando a fare. Dopo che gliel’ho spiegato mi hanno detto “tra una settimana tanto torni”. Sono rimasti sorpresi di questa vittoria e sono orgogliosi del mio percorso.

E le vostre amiche?

Nicole: La Preside della mia scuola mi difende su Instagram. E’ stata la prima a leggere il mio libro e la prima a sapere della mia partecipazione a “Pechino Express” perché è una persona di cui mi fido tanto. Sono stata rappresentante di istituto per due anni e con lei ho un rapporto stretto. E’ una donna eccezionale che stimo molto.

Jennifer: Le mie amiche mi hanno detto che ci saremmo riviste dopo una settimana. La mia migliore amica ha festeggiato 18 anni e io sono stata malissimo a sapere che non ero lì con lei. Assieme a Nicole però abbiamo brindato in suo onore.

Partecipereste ad un altro reality? Se sì quale?

Jennifer: Io farei qualsiasi altro programma che fosse utile a me stessa nel senso di crescita personale. Lo farei indipendentemente dal gusto del pubblico.

Nicole: A me piacerebbe partecipare a due reality che trovo interessanti, “Celebrity Hunted” e “L’isola dei famosi”. Da come me l’ha descritta Soleil è un’esperienza interessante anche se mi scoraggerebbe l’impatto televisivo. Sai “L’isola dei famosi” è un programma contraddittorio e poi io già sono magra e con “Pechino” ho avuto paura di dimagrire. Potrei sentirmi male insomma.

A proposito di vita privata, Nicole il tuo fidanzato è geloso di questa popolarità che hai raggiunto?

Il mio fidanzato non è geloso e anche io non lo sono altrimenti non saremmo potuti stare insieme. Io sono una persona molto libera e concentrata su di me. Il primo impatto che ha avuto con la popolarità è stato con la mia partecipazione a “Il Collegio”. Da lì ha capito che sarebbero cambiate tante cose. Essendo egocentrico come me aveva paura di diventare il fidanzato di. Il pensiero di avere questa etichetta lo ha tormentato fino a quando poi una volta uscita da “Il Collegio” ha capito che non era cambiato nulla nel nostro rapporto. Esce qualche articolo ogni tanto ma non si scompone più di tanto. Riccardo mi dà delle sensazioni che soltanto con lui provo e non mi fa rinunciare a me stessa.

Jennifer ho letto invece che prima di partire per Pechino il tuo ragazzo Manny Fresh ti ha lasciato tramite una storia su Instagram. Cosa è successo?

Sai, gli errori di passaggio capitano a tutti. E’ stata una cosa improvvisa. Da un po’ le cose tra di noi non andavano bene perché la distanza pesava. Avevamo deciso di vederci ma senza rispondermi ha deciso di lasciarmi con una storia su Instagram. Alla fine cosa posso farci io?

Se non foste partite insieme chi avreste scelto come compagno o compagna di viaggio a Pechino?

Nicole: Avrei condiviso questa esperienza con Martina Attili e il mio fidanzato perché tra noi c’è un grande equilibrio. Devo aggiungere anche mia zia perché se è vero che esistono le mamme per amiche per me vale anche per le zie. Mia zia è la mia migliore amica e sono sicura che con lei avrei fatto un bel viaggio.

Jennifer: Se l’avessi fatto con mia nonna credo che avrei dovuto sopportare tutto il tempo le sue lamentele per i vari acciacchi. E poi mi avrebbe urlato perché non sapevo né camminare né correre.

In questi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Naike Rivelli che ha lanciato una forte accusa al programma definendolo un reality costruito e calcolato. Cosa volete replicare?

Nicole: Mi sono incavolata come una bestia. Pechino è un programma che dà tanto e prima di essere televisione è un viaggio, una gara che fa vivere esperienze uniche. Per tutta la gara abbiamo avuto un notaio che segnava i tempi. Non riesco a capire come si possano dire certe cose.

Jennifer: Credo che chiunque abbia partecipato a Pechino con il cuore contesti queste dichiarazioni.

Dopo la scuola quale strada vi piacerebbe intraprendere?

Nicole: Se si dovessero prospettare altre occasioni a livello televisivo le valuterò. Dopo la scuola vorrei frequentare Scienze della Comunicazione o un corso accademico di regia e recitazione. Vedremo cosa mi riserverà la vita.

Jennifer: Ho dei sogni più astratti. Non mi importa tanto quello che farò nella mia vita ma mi importerà sapere se quello che sto facendo mi migliorerà come persona. L’unica cosa di cui vorrei essere sicura è di non passare la mia vita ad aspettare le vacanze di ferragosto. La mia passione più grande è sempre stata la musica. Devo dire che ho un buon orecchio nella scoperta dei nuovi talenti.

Siamo in piena emergenza coronavirus. Qual è la prima cosa che farete appena tutto questo finirà?

Nicole: Sarebbe emozionante prendere un cappuccino con i miei amici. Mi mancano tanto e vorrei condividere questo momento con loro.

Jennifer: Appena finisce questa emergenza voglio prendere il treno per Milano, raccattare Ema e Soleil e raggiungere Nicole a Roma. Viaggiare mi manca troppo.