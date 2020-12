Erano dati come favoriti per la vittoria a “Ballando con le stelle” ma si sono dovuti accontentare del quarto posto. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno però conquistato il grande affetto del pubblico che li ha sostenuti in questa difficile avventura. Ne hanno dovute passare tante ma anche quando il destino sembrava mettersi di traverso loro hanno sempre dimostrato di voler andare avanti. L’intensità delle loro esibizioni ha fatto anche scatenare il gossip su una loro presunta relazione, poi smentita da entrambi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Elisa ci ha parlato della sua avventura all’interno del programma rivelandoci di aver vinto l’affetto del pubblico. Un trofeo importante e inaspettato che vale più di una vittoria, ha ammesso. Dopo questa esperienza, Elisa ci ha dichiarato che continuerà ad allenarsi per non buttare via quello che ha costruito in questi mesi. Sulla discussa complicità con Raimondo, Elisa ha rivelato di essersi innamorata del gossip che si è scatenato attorno a loro. Al momento sul suo futuro professionale aleggia un clima di incertezza anche se la bella conduttrice si dichiara serena e tranquilla confidando che qualcosa possa accadere. “Penso di aver dato in questi anni delle dimostrazioni”, ha aggiunto. Di fronte all’opportunità di calcare il palco del Festival di Sanremo, si dice entusiasta. “Magari. Ad Amadeus e Fiorello direi subito di sì”. Intanto, le feste sono alle porte ed Elisa è davvero emozionata. “Per me il Natale è sempre stato famiglia. Quest’anno arriverà mia mamma e non vedo l’ora perché è da tanto che non la vedo”. Una chiacchierata che si è conclusa con un augurio per l’anno che verrà. “Ripartirò da me e dai miei punti fermi”, ha detto Elisa a cui noi auguriamo di poter raggiungere traguardi sempre più importanti.

Intervista esclusiva ad Elisa Isoardi

Elisa, i riflettori su “Ballando con le stelle” si sono spenti da un po’ di settimane. Cosa ti è rimasto di questa avventura? Bilancio positivo, sventure a parte?

I riflettori di “Ballando con le stelle” rimarranno accesi a vita. La gioia più grande è stata di aver ricevuto così tanto affetto da parte del pubblico e grazie a questa esperienza posso dire che ha trionfato l’amore. Il giorno dopo la finale sono stata ospite di Francesca Fialdini e mentre mi accingevo ad arrivare agli studi mi sono ritrovata davanti il portone di casa tante persone e in particolare bambini che avevano realizzato per me dei disegni. Questo calore da parte del pubblico è stato qualcosa di inaspettato. Non posso che ringraziare Milly e tutto il gruppo di lavoro di “Ballando con le stelle”. Non mi sono risparmiata perché ho dato tutta me stessa nonostante le difficoltà che io e Raimondo abbiamo incontrato. La nostra avventura si è conclusa con il piede rotto di Raimondo che non ha voluto dire nulla su quello che gli era capitato. Di fronte alle avversità bisogna alzare le mani. Il nostro destino era di essere amati dal pubblico e questo affetto è il mio trofeo.

Ora che Ballando è finito, continuerai a tenerti in allenamento?

Da ieri ho iniziato nuovamente a ballare. Con tutte le precauzioni e gli accorgimenti del caso, ho deciso di continuare questo percorso e verrò seguita a casa da uno dei maestri di “Ballando con le stelle”. Lo faccio anche per onorare ciò che il ballo mi ha lasciato grazie a questa meravigliosa esperienza e per non buttare via ciò che ho fatto in questi mesi. Per tutto quello che è successo, mi meriterei un altro “Ballando con le stelle”.

Hai riscosso tanti consensi. Un’esperienza che ha ribaltato anche il giudizio che il pubblico a casa si era fatto di te in questi anni. Te ne sei accorta?

Me ne sono accorta. Le persone a casa hanno percepito le forti emozioni, comprese le fatalità del destino. Sono felice di aver mostrato la vera Elisa anche se non c’è nulla di nuovo in me.

Dopo questa avventura ti sei riscoperta più femminile. L’hai repressa in passato?

Prima salutavo con rispetto il mio corpo e non avevo contezza. Il ballo mi ha permesso di maturare una maggiore consapevolezza anche su questo aspetto. Mi ha aiutato ad essere sensuale senza cadere nel volgare. Ora quando mi guardo allo specchio mi apprezzo.

Con Raimondo si è instaurato un bel legame e c’è una bella complicità. Il gossip che si è creato attorno alla vostra coppia ti ha dato fastidio?

Non mi ha dato fastidio. Mi sono innamorata io stessa del gossip. Spiego meglio. Si parla di gossip ma secondo me è semplicemente un bisogno di amore che ciascuno ha dentro e che nel nostro caso è stato suffragato dalle immagini del ballo. Quando rivedevo un’esibizione rimanevo rapita dall’intensità e quasi quasi ci credevo anche io. Non abbiamo mai finto. Non è scoccata la scintilla anche se insieme nel ballo abbiamo fatto un boom pazzesco. Sono felice perché vuol dire che abbiamo lavorato bene e la gente se n’è accorta dandoci poi sostegno.

I pronostici avevano dato te e Raimondo come vincitori. Dal punto di vista mentale, è stato difficile superare la delusione? Vi sentivate di vincere?

Non ho avuta nessuna delusione. Sono sicura che avremmo potuto vincere se non avessimo avuto tutti questi intoppi. Prima la costola ammaccata, poi l’operazione di Raimondo e la mia caviglia. La sfortuna non ci ha fermato perché abbiamo sempre cercato in un modo o nell’altro di andare avanti.

Per quanto riguarda il futuro professionale si era parlato di una tua conduzione nel programma “Check – up”. Ora però sembra che questo progetto non sia più tanto certo. Cosa ci puoi dire al riguardo?

Sono sempre in collegamento con il direttore di Raiuno verso cui nutro profonda stima e rispetto. Purtroppo a causa dell’emergenza coronavirus stiamo tutti in attesa di capire cosa succederà. Sono serena e tranquilla e confido che qualcosa possa succedere. Al momento però non so nulla.

Si è aperto anche il toto nomi sulle possibili candidate ad affiancare Amadeus e Fiorello al prossimo Festival di Sanremo. Ed è spuntato anche il tuo nome. Ti sentiresti pronta a calcare quel palco?

Ad Amadeus e Fiorello direi subito di sì. Oltre a condividere momenti di divertimento, da loro avrei tanto da imparare. Sarebbe qualcosa di eccezionale.

Hai mai pensato invece ad una carriera da attrice? Perché all’inizio avevi iniziato con la recitazione se non mi sbaglio.

Non ho mai pensato ad una carriera di attrice. Ho studiato recitazione quando avevo 16 anni per superare la timidezza. Ho molto rispetto per chi fa questo mestiere che richiede sacrifici e studio. Io cerco di fare bene il mio lavoro. Se poi dovesse capitare sarà una parentesi bellissima e piacevole.

Sta arrivando il Natale anche se quest’anno sarà più triste. Lo passerai in famiglia?

Lo passerò in famiglia. E’ arrivata da pochi giorni mia mamma a Roma. Abbiamo colto questa opportunità mettendoci d’accordo un mese prima. Io non sarei potuta salire considerando che il Piemonte è stata una tra le prime regioni rosse. Sono felice perché è da tanto che non la vedevo.

I tuoi ricordi delle feste?

Ho sempre abbinato il Natale alla prima nevicata. Quest’anno però l’ho sostituita con l’arrivo di mia madre.

C’è un regalo che ha caratterizzato un momento della tua infanzia?

Il regalo più grande era lo stare tutti uniti. E questo Natale lo ricorderà molto. Per me il Natale è sempre stato famiglia.

Il 27 dicembre è il giorno del tuo compleanno. Hai già deciso come trascorrerai questa giornata?

Trascorrerò questa giornata assieme ai miei cani e alle persone care. Il passare del tempo non mi fa paura. Non tornerei indietro perché sono felice di quello che ho fatto e della persona che sono.

Quest’anno siamo stati abituati a prendere confidenza con un verbo, ricominciare. Tu da cosa vuoi esattamente ricominciare?

Ripartirò da me e dai punti fermi che ho costruito fino adesso nella mia vita.