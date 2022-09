E’ protagonista di un film in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Dopo la partecipazione ai reality, Vera Gemma ha deciso di mettersi a nudo nel film Vera proposto dalla sezione Orizzonti. Il film di Tizza Covi e Rainer Frimmel ha riscosso grandi consensi e apprezzamenti da parte della critica. Accanto a Vera Gemma, nel film recitano anche Asia Argento, Gennaro Lillio e Alessandra Di Sanzo.

Intervista a Vera Gemma

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma ci ha raccontato com’è nata l’idea del film e la collaborazione con i registi: “Ho conosciuto Tizza e Rainer al circo. Loro giravano un film sul circo e io un documentario. Abbiamo iniziato a parlare di noi, delle nostre vite. Io e Tizza siamo entrate subito in sintonia. Io mi sono sentita compresa da lei. Alcune settimane dopo mi ha chiamata per dirmi che stava scrivendo un film per me. Io sono rimasta turata all’inizio e non capivo perché volesse scrivere un film per me. Le dissi che non avrei potuto aiutarla a trovare i soldi per il film ma lei mi tranquillizzò dicendo che non voleva soldi da me. A quel punto le chiesi cosa volesse raccontare di me e lei rispose che voleva mettere in risalto la mia inadeguatezza, il mio non essermi mai sentita abbastanza bella e all’altezza di mio padre. La mia prima reazione fu violenta perché le chiesi il motivo per il quale doveva rubare la mia intimità. Pensavo che volesse fare spettacolo con i miei complessi e i miei dolori. Dopo però ho scoperto qual era il loro intento e li ho lasciati fare. Per anni non ho riconosciuto il male e mi sono fatta sfruttare. Cercavo una giustificazione al senso di colpa per il fatto di essere nata in una famiglia fortunata. Sono stata paladina per anni di coloro che non avevano avuto la stessa fortuna”.

In questi anni, Vera Gemma si è spesso scontrata con il pregiudizio. Sul suo rapporto con le critiche, ammette: “Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio perché ogni figlio d’arte ha una sua storia e una sua identità. Essere figlia d’arte mi ha penalizzata molto. Il continuo paragone con mio padre e il non essere come le persone si aspettavano mi ha logorata. Anche la bellezza è stata un’ossessione”.

Vera ha partecipato negli ultimi anni a diversi reality, Pechino Express ma anche l’Isola dei Famosi. Durante queste esperienze, Vera è stata criticata per il suo atteggiamento arrogante. L’immagine televisiva non corrisponde però alla realtà: “Il film mostra Vera Gemma attrice che è quello che faccio dall’età di 16 anni. Ho fatto la gavetta e il mio sogno è stato sempre quello di fare l’attrice e la regista. Non volevo fare la televisione. Ci sono arrivata a 50 anni ma perché non avevo mai tentato prima. Non rinnego il tipo di televisione che ho fatto perché mi ha permesso di dimostrare forza, coraggio e il fatto di potermi adattare ad ogni situazione mi ha fatto apparire come una donna normale, non viziata”.

Ora che Vera Gemma conosce le dinamiche del reality, in molti sperano che in futuro possa occupare un ruolo come opinionista. A tal proposito, Vera Gemma confida: “Vedo quello che mi si presenta davanti e lo capisco se è giusto o meno per me. C’è anche da dire che ho un figlio che mantengo da sola e quindi la televisione consente un guadagno abbastanza veloce e facile. Alla televisione sono riconoscente anche se il mio amore rimane il cinema”.

L’amicizia tra Vera Gemma ed Asia Argento

Nel film viene messa in evidenza l’amicizia tra Vera Gemma e Asia Argento. Chiediamo a Vera se il fatto di essere entrambe figlie d’arte abbia rafforzato il loro legame: “Lei era la figlia del maestro dell’horror, io del re degli spaghetti western. Ci abbiamo tanto ironizzato. Ci siamo educate negli anni e abbiamo tirato fuori il nostro carattere senza aver paura del cognome che avevamo anche a costo di non essere capite”.

Insieme avevano partecipato a Pechino Express ma a Vera piacerebbe ripetere con Asia l’esperienza in un film: “Con Asia avevamo fatto insieme il primo film in cui lei era regista. Vorrei tornare a fare un film con lei, magari da sessantenni ribelli. Con lei la collaborazione prosegue. Abbiamo una lunga storia d’amore insieme”.

La situazione sentimentale di Vera con Jeda

Con Vera Gemma abbiamo parlato anche di amore. Non poteva mancare una domanda su Jeda. Il fidanzato di Vera è diventato un personaggio mentre lei era all’Isola dei Famosi. I siparietti con Ilary Blasi avevano attirato l’attenzione dei telespettatori. Qualche giorno fa Biagio D’Anelli aveva rivelato che Vera Gemma e Jeda si fossero lasciati.

A tal proposito Gemma dà una risposta sibillina ad una nostra domanda di chiarimento: “Non è proprio ufficiale. Biagio era in diretta su Instagram e io ero entrata in quel momento dicendo che eravamo in crisi. Mi ero lamentata. Ora vediamo se le cose si sistemeranno”, ha specificato.

Video intervista a Vera Gemma