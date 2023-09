Dopo il grande successo di pubblica e critica tornano in onda in prima serata dal prossimo 25 settembre su Raiuno i nuovi episodi di Imma Tataranni. Tante le questioni in sospeso a partire dalle sorti di Calogiuri, ferito dopo una sparatoria, ad un possibile tradimento di coppia. Guest star della prima puntata il cantante Gianni Morandi che aiuterà la Tataranni a risolvere un caso.

Intervista a Vanessa Scalera

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Scalera al quale abbiamo chiesto qualche anticipazione sul suo personaggio: “Ritroveremo Imma in ospedale a seguire le vicende che la terranno incollata al letto di Calogiuri. Sarà molto preoccupata e in ansia per il suo destino”.

Gianni Morandi sarà uno dei protagonisti di puntata di Imma Tataranni. Il suo personaggio nella terza stagione non è ancora stato reso noto, ma in realtà sembra, dalle immagini che sono state diffuse in rete, che abbia proprio il ruolo di se stesso. Abbiamo chiesto alla Scalera come sia stato lavorare con lui sul set: “E’ stato emozionante vederlo sul set perché è un mito della canzone italiana. Ci ha dato la possibilità di evadere dal quotidiano. E’ un uomo che ha l’argento vivo addosso. L’incontro con Gianni è stato meraviglioso”.

Vanessa ci ha rivelato un retroscena che lo riguarda: “Anche sul set ha cantato. Gianni ha voluto una chitarra e ci siamo divertiti a cantare con lui”.

Di solito con il passare delle stagioni, gli attori tendono a stancarsi di vestire i panni dei loro personaggi. Abbiamo chiesto alla Scalera se anche lei abbia pensato di abbandonare, di dire addio a Imma: “Ancora non avverto un senso di stanchezza. Interpreto Imma da tre anni e se continuo a farla vuol dire che ha ancora qualcosa da dire. Quando vedremo che sarà esaurito il racconto andremo tutti a casa. Al momento però non sono stanca di interpretarla”.