Il Cantatane Pago in questi giorni si trovava in quel di Sanremo per degli eventi (su tutti quello di Novella 2000 di giovedì) e ha risposto gentilmente ai nostri microfoni a qualche domanda. Si è speso anche per l’ex moglie Miriana Trevisan, attualmente impegnata nel programma televisivo Mediaset: Grande Fratello Vip. Ecco cosa ci ha detto.

Intervista a Pago

Ti chiediamo un giudizio complessivo sul Festival e se c’è un brano in particolare che ti ha colpito in gara?

Complessivamente non lo so, nel senso che del Festival non ho ascoltato proprio benissimo tutto perché avevamo degli eventi. Però mi sono ascoltato delle canzoni dopo e ci sono degli artisti che mi piacciono moltissimo, come Elisa, e anche altre cose che non mi piacciono assolutamente, ma quello è un gusto personale. Lo trovo un Festival, a vedere le immagini dai telegiornali, Fiorello, Checco Zalone… Insomma, le cose belle ci sono.

In questi anni hai presentato dei brani a Sanremo e soprattutto, pensi che la partecipazione ai reality abbia condizionato negativamente

Beh quello non lo so, ma il brano che ho presentato anche quest’anno e che sentirete stasera per il premio di Sanremo Sole e Novella 2000 che esce venerdì 11 febbraio e che si chiama “Armstrong”. E Niente ci ho provato tante volte, non tutti gli anni, però ci ho provato.

Si sta parlando molto nella Casa del Grande Fratello di Miriana: come si sta comportando nella Casa, come va il suo percorso?

Meravigliosamente si comporta secondo il mio parere. L’ho già detto più di una volta quindi, sono il suo ex marito e ci vogliamo bene. Posso dire che è la persona che io conosco; è la persona che conosce il figlio. Nicola è molto fiero della mamma come me, come tutta la sua famiglia, quindi avanti così alla grande. Alla fine speriamo che arrivi proprio al punto più in alto.

E del rapporto con Biagio D’Anelli che cosa ne pensi?

Non mi interessa: quella è la sua vita privata per cui non mi interessa.

Intervista video a Pago