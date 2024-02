Fra i vip presenti a Sanremo 2024 per il Festival della canzone italiana c’è anche Nikita Pelizon. La modella triestina, che i telespettatori conoscono principalmente per la sua partecipazione a vari reality di successo come Il Grande Fratello e Pechino Express 2022, in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni in occasione della festa di Novella 2000, ci ha parlato di questa esperienza e ci ha anche detto quali sono le sue canzoni preferite. Ecco le sue parole.

Intervista a Nikita Pelizon: “Queste sono le mie canzoni preferite. Partecipare ad un altro reality? Vedremo”

Siamo qui alla festa di Novella 2000, a Sanremo. Hai sentito le canzoni in gara, quali sono quelle che ti piacciono di più?

“Al momento attuale quelle che mi piacciono tantissimo sono quelle di Emma e Rose (Villain), anche se devo ancora sentire quella di Angelina Mango, che ero tanto, tanto curiosa, e quella di Annalisa che, mamma mia, mi pace sempre di più e poi è nel suo momento, anzi tutte e due sono proprio nel momento clou della loro carriera, una sta iniziando, l’altra sta proprio salendo come uno tsunami anziché un’onda”

Anche a te piacerebbe in futuro proporre un brano per Sanremo?

“Guarda, una domanda che ha davvero un peso notevole. Proporre un brano per Sanremo… Sanremo, ragazzi, va avanti da tantissime edizioni, è la storia d’Italia a livello di musica. Quello che ti posso dire è che, nel mio piccolo, ho tantissime canzoni nel cassetto, alcune le sto scrivendo per altri artisti, quindi anche su questo vedremo, vedremo”

Visto che sei stata la vincitrice lo scorso anno de Il Grande Fratello, ti chiedo se stai seguendo questa edizione e chi ti piace di più finora

“Guarda, io sono un po’ particolare, nel senso che ho vinto Il Grande Fratello ma non l’ho mai guardato in vita mia tranne quando c’era Taricone, la prima edizione, ed ero molto piccola. Quindi ti posso dire che Il Grande Fratello è stata un’opportunità bellissima e lo ringrazierò a vita, nel mentre non ho la tv a casa, non l’ho guardato, ho visto solo alcune puntate per capire come funzionano adesso le riprese. Mi ha aperto diverse porte come quella dell’arte, della musica, che sto continuando a seguire e quindi cosa ti devo dire? Spero che questo funzioni anche per chi sta facendo Il Grande Fratello adesso”

Ma sei rimasta in contatto con alcuni inquilini de Il Grande Fratello dello scorso anno?

“In contatto assolutamente sì, amicizie morbose assolutamente no, ma perché non fanno parte della mia vita, sono super selvatica, ma sono in buoni rapporti un po’ con tutti, anche se dentro la casa era una cosa assolutamente aaaahhhh! (ride). Però è strano perché quando il programma finisce tutto cambia, boh”

Hai fatto Pechino Express, ti piacerebbe partecipare ad un altro reality? E poi vorrei chiederti cosa pensi di Antonella Fiordelisi, che adesso ha fatto Pechino Express e la vedremo

“Ad Antonella ho dato un sacco di suggerimenti prima i partire, che spero lei abbia messo in atto, nel mentre certo, mi piacerebbe fare altre cosine magari Ballando con le Stelle o Tale e Quale, ancora di più Tale e Quale perché si canta, si imita e ti metti alla prova tantissimo, quindi assolutamente sì. Vedremo come andranno le varie cose, la vita è sempre imprevedibile e unica nel suo genere”.