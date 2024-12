Il Concertozzo è un evento musicale unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra il Trio Medusa, Radio Deejay ed Elio e le Storie Tese. È un concerto che unisce musica di alta qualità, leggerezza e un forte messaggio sociale, diventando simbolo di solidarietà e inclusione. La sua particolarità sta nell’iniziativa solidale legata al progetto: in molti casi, il food & beverage durante l’evento è gestito da ragazzi con autismo, come avviene grazie al supporto di associazioni come PizzaAut. Questo aspetto lo rende non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’esperienza che celebra la diversità e il valore del lavoro inclusivo. Nella giornata mondiale della disabilità, il documentario sul Concertozzo arriva a Montecitorio. Noi eravamo presenti all’evento ed abbiamo intervistato Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi, intervista

Gabriele oggi una giornata speciale qui alla Camera dei Deputati con il concertozzo, cos’è e come nasce quest’idea che adesso è diventato anche un documentario

Questo documentario racconta il terzo Concertozzo. Il primo si è tenuto a Bergamo, il secondo a Carpi, mentre il terzo si è svolto a Monza ed è andato in onda su Real Time. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Trio Medusa, Radio Deejay ed Elio e le Storie Tese, che per l’occasione si sono riuniti il primo anno per dare vita a questa grande iniziativa. Il primo concerto, a Bergamo, è stato organizzato in un momento molto difficile, quando la città era uno dei simboli della lotta contro il Covid-19. Da allora, il Concertozzo è diventato un evento unico al mondo. Con il supporto di associazioni come PizzaAut e molte altre, il food & beverage è interamente gestito da ragazzi autistici. Un esperimento straordinario, davvero incredibile.”

La forza della musica per trasmettere i messaggi sociali, mai come in questa occasione è stato proprio emblematico

“Sì, tutto è stato fatto con grande leggerezza, perché, come mi insegnò il grande Gigi Proietti, la leggerezza è il contrario della stupidità. Trasmettere un messaggio attraverso la musica, in particolare questo tipo di musica, è forse il modo più efficace per far arrivare veramente il significato del messaggio stesso.”

Quanto è importante quello che ti hanno trasmesso i ragazzi di PizzaAut, sono una realtà veramente importante, anche il presidente Mattarella è stato da loro li ha riconosciuti. Insomma rappresentano una sorta di eccellenza di quello che l’Italia è anche in grado di fare per ragazzi che hanno delle problematiche

“È davvero un esperimento unico al mondo. Grazie alla visione, al genio e all’estro di Nico Acampora, questa realtà, nata inizialmente come un piccolo esperimento, è diventata un progetto consolidato e riconosciuto. Come giustamente ricordavi, anche il Presidente Mattarella ha voluto renderle omaggio con la sua visita. C’è una cosa da aggiungere, che la pizza è buonissima. Cioè non solo è come dire una realtà incredibile ma la qualità del cibo è pazzesco e funziona tutto perfettamente.

Sei anche conduttore televisivo, come sta andando questa stagione televisiva per te

“Sta andando molto bene, tanto che siamo già al lavoro per pianificare e preparare la nuova stagione di Don’t Forget the Lyrics. Questa settimana si conclude Il Contadino Cerca Moglie, ma il meglio deve ancora arrivare!”.

Adesso è stato annunciato il Cast di Sanremo, da esperto di musica che te ne pare di questo Carlo Conti che ha un eredità piuttosto pesante davanti

“Mi sembra davvero un ottimo cast, adatto a soddisfare tanti gusti musicali. La cosa incredibile è che si sta già parlando del festival: possiamo dire che è iniziato nel momento stesso in cui Carlo Conti ha annunciato i cantanti. Credo che ci divertiremo, nonostante la sfida di raccogliere un’eredità importante. Detto questo, sono certo che Carlo Conti non abbia bisogno dei miei consigli o delle mie parole di supporto”.