La soap turca Innocence sta per concludersi. La dizi disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity infatti, giungerà al termine con gli episodi che saranno resi disponibili a partire dalla mezzanotte del 1° novembre. .Ma come finisce la serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame finali del 1° novembre: Ela e Ilker sposi

Il finale Innocence vedrà un epilogo felice per la protagonista: Ilker chiederà di nuovo la mano di Ela, che stavolta accetterà di diventare sua moglie.

La coppia si sposerà con una cerimonia sulla barca dell’imprenditore, in un’atmosfera emozionante e suggestiva.

Tra gli invitati ci saranno anche Timur – il padre della sposa – e Cenk, il cognato di Ilker.

Anticipazioni Innocence: il ripensamento di Ela

E così Ela ci avrà ripensato, e dopo un primo tentativo di Ilker andato a vuoto, il giovane riuscirà a ottenere quindi il fatidico sì dell’amata. Ricordiamo infatti che il ragazzo – già negli episodi disponibili dalla scorsa settimana – aveva fatto la proposta di nozze a Ela. Lei però aveva indugiato, rifiutando (per il momento) l’anello di fidanzamento.

A cosa è dovuto il ripensamento di Ela? Gran parte del merito va a suo padre Timur, che ha fatto in modo che il futuro genero potesse passare un po’ di tempo con sua figlia da solo per chiarirsi. A quanto pare questo piccolo stratagemma è servito davvero alla coppia, visto che la seconda proposta di nozze avrà un esito favorevole.

Innocence chiude, la dizi turca Mediaset Infinity giunta al gran finale di sempre

Arrivata in estate su Canale 5, la serie turca Innocence si è poi trasferita sulla piattaforma gratuita Mediset Infinity a settembre. Il “passaggio” non ha affatto penalizzato gli ascolti, visto che moltissimi fans hanno continuato a seguire la serie anche sulla piattaforma, che offre tra l’altro la possibilità di vedere gli episodi on demand.

Si avvicina però il momento di salutare i protagonisti della serie, visto che – con gli episodi disponibili dal primo novembre – la dizi turca chiuderà i battenti. Non è infatti prevista una seconda stagione Innocence.