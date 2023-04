Sta per prendere il via l’ottava stagione di Indovina chi viene a cena. Il programma di inchiesta di Rai Tre si occupa di cibo, sostenibilità, ambiente e tutto quanto è legato a questi temi attuali e di grande interesse.

La prima puntata è prevista per Giovedì 27 Aprile in prima serata (inizio alle 21.20 circa). Conduce in studio la giornalista Sabrina Giannini, già inviata di Report. Ecco alcune informazioni sul programma.

Indovina chi viene a cena: il format

Indovina chi viene a cena è una trasmissione di inchiesta incentrata su tutto quanto ruota attorno a ciò che portiamo in tavola.

La produzione del caffè, il cibo per le mense scolastiche, gli alimenti per l’infanzia, lo sfruttamento del terreno e del sottosuolo, la pesca, il problema delle api che stanno scomparendo, cosa mangiano i centenari, il benessere animale, la plastica nei cibi e la carne sintetica sono soltanto alcuni degli argomenti trattati nelle scorse stagioni.

Indovina chi viene a cena, in passato, ha fatto registrare buoni ascolti destinati, probabilmente, a salire nell’ottava edizione, poiché mai come adesso questi problemi sono al centro del dibattito italiano e internazionale.

Di cosa si parlerà nella prima puntata

La prima puntata di Indovina chi viene a cena si occuperà di un tema decisamente scottante, quello degli allevamenti intensivi. Dell’argomento in realtà, si parla già da diversi anni ma, nonostante le polemiche e la riprovazione sollevatesi da più parti riguardo all’insopportabile sfruttamento degli animali, per ora i governi e le legislazioni tacciono.

La campagna di sensibilizzazione a riguardo tuttavia, sembra che stia finalmente dando i frutti sperati. In proposito, Sabrina Giannini mostrerà al pubblico come, adesso, a ribellarsi non siano più soltanto gli ambientalisti, ma anche gli allevatori stessi.

E’ forse arrivato il momento della svolta etica tanto attesa e voluta da tutti coloro che hanno a cuore la sorte degli animali? Anche di ciò si parlerà a Indovina chi viene a cena il 27 Aprile.