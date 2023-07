Come vedere i film in streaming di Indiana Jones e seguire l’intera serie? Basta sintonizzarsi su Disney Plus. Proprio così. Coloro che amano l’avventura e non vedono l’ora di rimanere davanti allo schermo con il fiato sospeso non devono far altro che registrarsi sulla piattaforma per seguire le varie vicende del leggendario archeologo.

Indiana Jones su Disney Plus: tutti gli appuntamenti

L’intera saga di Indiana Jones, ovvero tutti i titoli della serie e i classici intramontabili come:

I predatori dell’arca perduta

Indiana Jones e il tempio maledetto

Indiana Jones e l’ultima crociata

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

sono a disposizione per tutti gli abbonandoti a Disney Plus. Da quando? Ecco tutte le date da ricordare. Dal 31 maggio 2023 la piattaforma ha iniziato a caricare i vari contenuti cavalcando l’uscita imminente del quinto film Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscito al cinema il 28 giugno e presentato a Cannes il 18 maggio.

Grazie ad uno storico accorto con Paramount, il famoso archeologo è sbarcato in streaming su Disney+ anche con l’intera serie educational: le avventure del giovane Indiana Jones.

La trama dell’attesissimo quinti film

Chi vuole vedere l’attesissimo quinto film deve sapere che il protagonista, interpretato da Harrison Ford, non è più quello di una volta. L’età avanza lo porta ad essere prossimo al pensionamento. Il film è ambientato nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio. Il Jones si sente superato, ma quando tutto sembra decretarne l’inevitabile fine, arriva una chiamata da parte della figlioccia Helena – interpretata da Phoebe Waller-Bridge – che gli propone una nuova ed ultima avventura. L’obiettivo? Intercettare un oggetto mistico capace di di cambiare il mondo. Da qui si susseguono diverse vicende pronte a tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Cosa succederà? Per scoprirlo non resta che aprire Disney Plus e farsi una scorpacciata della saga, dal primo all’ultimo film.