Miguel Bosé sta lavorando ad una Serie TV sulla sua vita. Il cantante di “Se tu no vuelves” e di “Bravi Ragazzi”, successo stratosferico degli anni Ottanta sta collaborando alla realizzazione di una serie tv di tre stagioni, da otto episodi l’una. “Racconterà tutta la mia vita” ha detto Bosé.

Miguel Bosé lavora a una Serie TV sulla sua vita

Il cantante in una recente intervista a Variety ha rivelato che Shine Iberia, Elefantec Global e Legacy Rock Entertainment hanno acquisito i diritti della storia sulla sua vita e sulla sua carriera. Il progetto sarà sviluppato anche in collaborazione con la Movistar Plus.

L’artista italo-spagnolo icona sexy degli anni Ottanta è molto soddisfatto di come procede il progetto che presto diventerà una serie tv sulla sua vita.

La trama della serie sulla vita di Miguel Bosé

La serie, già in lavorazione sarà di genere “Drama” e si dividerà in tre stagioni di otto episodi ciascuno. E racconterà la vita del cantante dall’infanzia all’adolescenza al periodo di maggior successo dell’artista.

Ci sarà spazio anche per raccontare episodi inediti e mai svelati fin ora, concentrandosi anche sui rapporti personali e affettivi dell’artista, a partire dalla figura della madre, Lucia Bosè, importantissima per Miguel.

Il filo conduttore del progetto, è la vita del cantante – attore italo-spagnolo. L’obiettivo sarà quello di mostrare una ricerca continua della felicità, facendo i conti con il proprio passato e gli eventuali errori commessi, e cercando di riconciliarsi con esso.

“Ho sempre tenuto la mia vita personale completamente privata. Ma in questa serie conoscerete anche la mia infanzia, che è stata molto tormentata, solitaria ed ermetica”, ha anticipato Miguel Bosé.

Aggiungendo poi che nella serie tv saranno raccontati i vari periodi di vita dell’artista che ha vissuto in molti posti del mondo: da New York alla Francia, passando per l’Italia, la Spagna e il Messico.

Miguel Bosè un successo ineguagliabile che dura da oltre 50 anni

“pezzi di vita personale che nessuno conosce perché non ne ho mai parlato”, ha rivelato il cantante. A capo del progetto ci sarà Macarena Rey di Shine Iberia che ha dichiarato:

“Miguel Bosé è un’icona per il pubblico di lingua spagnola di tutto il mondo. Parlare di lui significa ripercorrere gli ultimi decenni della storia della musica spagnola. Siamo sicuri che questa serie sarà un grande evento televisivo”.

Bosè ha tra l’altro vinto un Latin Grammy nel 2002 e anche attore per Pedro Almodóvar, con il quale ha recitato in Tacchi a Spillo. L’artista, sta scrivendo anche un’autobiografia che andrà di pari passo con la Serie TV.

L’artista spagnolo ha venduto oltre 40 milioni di copie dei suoi album e ha avuto in carriera oltre 70 brani in grado di scalare le classifiche europee e americane.

Miguel è il figlio del torero Luis Miguel e dell’attrice italiana Lucia Bosé. La sua infanzia lo ha portato a contatto con artisti del calibro di Picasso, Visconti, Dalí, Warhol, Ava Gardner, Deborah Kerr, Cocteau, Hemingway, Audrey Hepburn, Sofia Loren.

La serie tv sarà un enorme successo e chi vi scrive è già in trepidante attesa. E voi?