In arrivo domenica 22 settembre in prime time su Rai 1 una nuova fiction prodotta da Rai Fiction e Itv Movie, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Il titolo della fiction è “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, per un totale di sei puntate.

Imma Tataranni, in onda dal 22 settembre: nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera

Al centro del racconto una donna ruvida, scontrosa, testarda ma che inevitabilmente si finisce per amare. Caparbia e ostinata è sempre alla ricerca della verità, anche se scomoda. Detesta le chiacchiere sterili e fini e se stesse, i privilegi e le raccomandazioni. Insomma, un procuratore doc di cui l’Italia avrebbe bisogno, visto il tasso di corruzione ormai imperante.

A dare il volto a Imma Tataranni, o meglio Immacolata, procuratore di Matera, è l’attrice Vanessa Scalera, non molto conosciuta dal pubblico televisivo ma con una carriera teatrale e cinematografica di tutto rispetto.

Il Personaggio di Imma Tataranni tratto dal libro di Mariolina Venezia

La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia editi da Einaudi “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”. La protagonista dei romanzi, il Sostituto procuratore Imma Tataranni della Procura di Matera, ha un carattere ruvido e spigoloso, e non è amata dai suoi colleghi, ma il suo mestiere lo sa fare bene ed è stimata. Ha fiuto e una memoria prodigiosa.

L’attrice per interpretarla non ha avuto grandi difficoltà: conosceva già il personaggio avendone letto il libro ed è rimasta subito colpita da una donna così particolare e atipica.

Ha fatto una serie di provini, fino al fatidico messaggio del regista che le scrive: “Ciao Imma”. Ovviamente la felicità dell’attrice è stata immensa e si è cimentata nel personaggio per rendere al meglio il carattere e la personalità della protagonista.

Vanessa Scalera, protagonista della nuova serie gialla di Rai 1

La fonte di ispirazione di Vanessa Scalera è stata Lia, la coach materana che avevano sul set. Una donna, spigolosa, a tratti dura come le pietre di Matera ma dal cuore grande. La Scalera è al suo primo ruolo da protagonista in tv, mentre la ricordiamo in “Lea” film tv su Lea Garofalo, la testimone di giustizia assassinata.

Le parole dell’attrice sul suo personaggio

Sarà la protagonista in tv e sicuramente questo le regalerà molta popolarità. La Scalera sa perfettamente che essere abbracciati dal successo a 40 anni non è lo stesso che a 20, si ha più consapevolezza e si evita di essere destabilizzati. E a questo proposito dice:

Ma al di là di quello che accadrà alla mia vita, io spero che il prodotto piaccia al pubblico televisivo e che la gente si innamori di Imma Tataranni. Proprio come è successo a me.

Il Cast della fiction: Imma Tataranni

Oltra alla Scalera nella fiction troveremo:

Massimiliano Gallo che interpreta Pietro, marito di Imma;

che interpreta Pietro, marito di Imma; Alessio Lapice che presta il volto all’appuntato Ippazio Calogiuri con cui fa coppia fissa;

che presta il volto all’appuntato Ippazio Calogiuri con cui fa coppia fissa; Carlo Buccirosso , il Procuratore capo Alessandro Vitali;

, il Procuratore capo Alessandro Vitali; Cesare Bocci , l’ambiguo imprenditore Saverio Romaniello;

, l’ambiguo imprenditore Saverio Romaniello; Alice Azzariti, Valentina, figlia di Imma.