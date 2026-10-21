Nuovo appuntamento in musica su Canale 5 con “Il Volo Uno per Tutti” con protagonisti i tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che tornano in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del secondo speciale in musica.

Il Volo Uno per tutti, stasera la seconda puntata su Canale 5

Stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata de “Il Volo – Uno per tutti”, lo speciale in musica con protagonisti i tre tenori italiani conosciuti ed amati in tutto il mondo. Dopo il grandissimo successo della scorsa puntata, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano in prime time su Canale 5 con un nuova imperdibile serata all’insegna della grande musica. A fare da cornice all’evento la splendida cornice di Palazzo Te, a Mantova e questa sera la serata sarà condotto da da Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi.

Ricordiamo che sono tre le date de “Il Volo – Uno per tutti”. Dopo la prima dello scorso mercoledì 14, l’appuntamento è confermato per stasera, 21 novembre, per il gran finale della prossima settimana (28 ottobre 2026) sempre dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova.

Il Volo Uno per tutti 2026, ospiti della seconda puntata del 21 ottobre su Canale 5

Ma passiamo agli ospiti annunciati della seconda puntata de “Il Volo – Uno per tutti” in onda – mercoledì 21 ottobre 2026 – in prima serata su Canale 5. I tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono pronti a condividere il palcoscenico di Palazzo Te a Mantova con: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e Ekaterina Bakanova.

Durante la serata, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca regaleranno al pubblico da casa performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Non solo, i tre tenori si alterneranno duettando con i vari ospiti riproponendo collaborazioni, reinterpretazioni di grandi brani della musica italiana ed internazionale, ma anche esibizioni inedite. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.

Ricordiamo che: “Uno per Tutti” è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.