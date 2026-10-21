Prosegue con grandissimo successo la nuova stagione di “Tale e Quale Show 2026”, il varietà presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti e le imitazioni della puntata di stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera la quinta puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 21.30 torna l’appuntamento con “Tale e Quale Show 2026“, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti su Rai1. Questa sera, sempre in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quinta puntata dello show che vedrà i concorrenti del cast calarsi nei panni di grandi artisti e personaggi del mondo della musica italiane ed internazionale. Spazio anche ad omaggi e ricordi speciali di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. A giudicare le performance che, ricordiamo sono sempre dal vivo, la giuria chiamata a stilare la classifica finale dall’undicesimo al primo posto. In giuria Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera Marco Masini e Valentina Persia

Chi ha vinto l’ultima puntata? La puntata del 14 ottobre 2026 ha visto trionfare Andrea Perroni in un omaggio sentito ed emozionante al grandissimo Gino Paoli sulle note di “Una lunga storia d’amore”. Un’esibizione che ha permesso ad Andrea Perroni di scalare la classifica arrivando fino al secondo posto, alle spalle di Selma al momento al primo posto nella classifica provvisoria. A sorpresa sul podio è arrivata Anna Pettinelli che ha convinto, pubblico e giuria, con la sua imitazione di Nada

Chi sarà il vincitore della quinta puntata di stasera? Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 21 ottobre?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della quarta puntata del 21 ottobre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la quinta diretta del 21 ottobre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Jasmine Carrisi imiterà Madame

imiterà Madame Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nei panni di Vittorio De Sica e Mal

nei panni di Vittorio De Sica e Mal Maddalena Corvaglia sarà Lady Gaga

sarà Lady Gaga Selma Ezzine omaggerà Michael Jackson

omaggerà Michael Jackson Stefano Meloccaro ricorderà Lucio Battisti

ricorderà Lucio Battisti Roberta Morise nei panni Gianna Nannini

nei panni Gianna Nannini Max Paiella omaggerà Charles Aznavour

omaggerà Charles Aznavour Paola Perego sarà Cher

sarà Cher Andrea Perroni imiterà Luca Carboni

imiterà Luca Carboni Anna Pettinelli ricorderà Freddie Mercury

ricorderà Freddie Mercury Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay

Anche stasera le performance ed imitazioni di Tale e Quale saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è il mercoledì in diretta su Rai1.