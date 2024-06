Una prima tv che farà la gioia degli spettatori più romantici va in onda a partire dalle 21.20 di Giovedì 20 Giugno su Rai Due: Il vigneto dell’amore. Il titolo non lascia dubbi sulla trama romantica, incentrata sul legame che nasce fra i due protagonisti, ma vale la pena rimarcare anche la bellezza della cornice in cui la vicenda si svolge, una campagna assolata e amena che fa bene al cuore.

Pellicola leggera e piacevole, perfetta per una serata estiva a casa. Tutte le curiosità più interessanti da sapere ve le diciamo noi di seguito.

Il vigneto dell’amore: la trama in breve e il cast

Jenna Savern, una giovane che aspira a diventare Master Sommelier, fidanzata con un celebre ristoratore, torna nella piccola cittadina di campagna in cui è nata, Carington, in California, per aiutare il padre ad organizzare la festa per i 40 anni di matrimonio. Qui la donna fa la conoscenza di Marcelo, il nuovo viticoltore dei genitori…

Gli interpreti principali sono Eric Keenleyside, Beverley Elliott, Michael Patrick Denis, Juan Pablo Di Pace, Laura Osnes, Jennifer Lyn Huether, Matthew James Dowden, Lini Evans, Amanda Wong e Arpad Balogh.

Le principali curiosità sul film

Il vigneto dell’amore è una romantic comedy statunitense/canadese diretta da David Weawer nel 2021. Queste sono le curiosità più interessanti che la riguardano: