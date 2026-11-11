Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 11 novembre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, torna con la terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 11 novembre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quarta puntata

La quinta puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa si prepara ad accogliere un gruppo di ospiti d’eccezione tra sport, televisione, giornalismo e intrattenimento.

Al fianco di Fabio Fazio arriverà Alessandro Costacurta, leggenda del Milan e tra i difensori più importanti della storia del calcio italiano, protagonista di una carriera straordinaria impreziosita da numerosi trofei, tra cui 7 scudetti e 5 Champions League. Spazio anche ad Arisa, attualmente impegnata in televisione con la nuova edizione di The Voice Senior. Al Tavolo siederanno inoltre lo scrittore Francesco Piccolo, la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea e l’economista Tito Boeri.

Non mancheranno i volti più amati dello spettacolo e della comicità: Mara Venier, Giovanni Esposito, Nino Frassica, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, Signora Coriandoli e Diego Abatantuono.

Una compagnia decisamente variegata, pronta a regalare momenti di leggerezza, racconti, battute e confronti, nel segno dell’ironia e della convivialità che da sempre caratterizzano Il Tavolo di Che Tempo Che Fa.

L’appuntamento a questa sera con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 4 novembre , alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.