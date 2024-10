E se la vita fosse solo un sogno? Con questa domanda provocatoria, Il Solito Dandy apre il suo nuovo tour, un evento che promette di trasportare il pubblico in un’esperienza tra realtà e fantasia. Artista di talento e immaginazione sconfinata, Il Solito Dandy invita a lasciarsi coinvolgere in un’avventura onirica, fatta di suoni e immagini suggestive. Dopo il successo su X-Factor e l’eco dei suoi album precedenti, “Buona Felicità” e “Turismo Sentimentale”, torna sul palco con “Sesinepà!”: non una semplice serie di concerti, ma un viaggio sensoriale che sfugge alle convenzioni.

Come nei sogni, dove ogni cosa è possibile e il giudizio si dissolve, Il Solito Dandy incoraggia il suo pubblico a distaccarsi dal rumore della quotidianità – fatta di notifiche e frenesia – per immergersi in un mondo sospeso tra inconscio e immaginazione. “Sesinepà!” è più di un tour: è un richiamo alla libertà di riscoprire se stessi, lontano da ogni etichetta, ispirandosi alla filosofia surrealista di “Ceci n’est pas” per rompere gli schemi.

Accompagnato dal Maestro Simone Guzzino, la performance promette momenti intensi e intimi, arricchiti da elementi visivi che richiamano il surrealismo, come nuvole fluttuanti e simboli da sogno, evocando la pittura di Dalí. Il repertorio spazierà dalle nuove tracce dell’album “Sesinepà!” fino ai successi precedenti, creando un racconto musicale che percorre le tappe fondamentali della sua carriera.

Date del tour “Sesinepà!”