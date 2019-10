Il Segreto, torna il serale su Rete 4: la decisione Mediaset

Arrivano delle buone notizie per tutti i fan della soap opera spagnola, Il Segreto. Dopo una lunga pausa, finalmente tornerà il serale. Da alcuni giorni, infatti, la Mediaset ha deciso di stravolgere interamente il palinsesto. Nei vari canali ci sono stati parecchi slittamenti nelle programmazioni e una serie di variazioni di orari. Ed ecco che è i nostri amici di Puente Viejo torneranno a tenerci compagnia anche nel prime time. Curiosi di scoprire in che giorno sarà trasmesso Il Segreto? Ve lo sveliamo in seguito.

Ecco quando va in onda il serale de Il Segreto

Sono trascorse diverse settimane da quando il prime time della soap opera iberica era stato cancellato. Allora, la notizia non era stata accolta positivamente dai numerosi fan i quali avevano prontamente esternato la loro contrarietà attraverso i social. Ora, dopo il recente slittamento di ‘Live- Non è la d’Urso’ al lunedì sera, i vertici del biscione hanno deciso di effettuare ulteriori cambiamenti all’interno del suo palinsesto.

Nel dettaglio, domenica 27 ottobre, su Rete 4, Il Segreto andrà in onda a partire dalle ore 21.25 circa. Per fare spazio alla celebre soap spagnola, è stato cancellato il film ‘Il ragazzo della porta accanto’ con protagonista la bella Jennifer Lopez.

Oltre al prime time, risulta variata anche la seconda serata. Infatti, al posto del film ‘Ocean’s Thirteen’ con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, vedremo uno speciale di ‘Stasera Italia’. In questo appuntamento Barbara Palombelli affronterà in live le elezioni regionali dell’Umbria.

Il Segreto anticipazioni 27 ottobre

In questa puntata serale ne vedremo delle belle con Antolina che pagherà la detenuta Rufina. Quest’ultima aggredirà ripetutamente la povera Elsa la quale era stata arrestata con l’accusa di adulterio. Per la Laguna le cose si metteranno abbastanza male e sarà trasportata in infermeria. La donna, medicata dal dottor Zabaleta, presto dovrà fare i conti con una brutta notizia riguardante il suo stato di salute.