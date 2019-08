Verità da dichiarare in tribunale? Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 2 agosto 2019, la Guardia Civil ha chiesto a Don Berengario, Carmelo e Julita di raccontare tutto quello sanno dinanzi al magistrato. Inoltre, in puntata, il passaggio di soldi tra Mauricio e Faustino si è ben presto trasformato in lacrime e sangue. Ecco qui l’odierno video Mediaset con tutte le novità della soap. Ricordiamo che la soap subirà una pausa “ferie” per il mese di Agosto.