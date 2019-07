Sono scoppiettanti le anticipazioni de Il Segreto che arrivano dalla Spagna. Nelle puntate, trasmesse nei prossimi mesi qui in Italia, assisteremo al matrimonio di Elsa e Isaac. Dopo la morte di Antolina, i due hanno innamorati sono riusciti finalmente a diventare marito e moglie. Ma una minaccia sembra profilarsi all’orizzonte: il ritorno di Alvaro. Quest’ultimo, infatti, invia una lettera spiazzante alla Laguna. Di cosa si tratta?

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca furibonda

Alla Casona c’è aria tesa per via della nomina a Vice Segretario. Donna Francisca minaccia l’assistente segretario di denuncia ma quest’ultimo la mette in guardia in quanto sostiene che la Montenegro ha tutto da perdere. Raimundo, invano, cerca di mettere d’accordo le due parti, dopodiché informa Mauricio dell’accaduto.

Carmelo, Severo e Irene si riuniscono per studiare un piano per difendere Puente Viejo. Chiedono aiuto ai media e a tutti coloro che hanno accolto nella Casona durante la drammatica alluvione. Saranno raccolte anche delle firme per sostenere questa protesta.

Anticipazioni Il Segreto: la lettera di Alvaro

Mentre Prudencio decide di fare un passo avanti verso Lola rivelandole di amarla, Maria continua a farsi seguire dall’infermiera la quale adopera dei metodi fin troppo bruschi. Invano, Raimundo e Matias cercano di convincere la Castaneda a non farsi maltrattare ma la donna continua a fare orecchie da mercante.

Elsa riceve una lettera da parte di Alvaro in cui si dice pentito per quanto fatto. Il dottore, inoltre, chiede alla Laguna di incontrarlo in quanto vuole chiederle scusa faccia a faccia. Nonostante i suoi amici cerchino di dissuaderla dal recarsi sul posto da Alvaro, la bella Elsa si presenta all’appuntamento scortata dal marito Isaac. Si tratta di una trappola?

