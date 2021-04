La celebre soap spagnola scritta da Aurora Guerra, come ormai sappiamo, sta volgendo al termine. L’appuntamento settimanale proposto su Canale5 il sabato a partire dalle ore 14,15 circa sta a poco a poco avviandosi verso l’attesissimo finale di stagione. Ecco allora le anticipazioni Il Segreto di sabato 24 aprile 2021.

Il Segreto soap, anticipazioni trama puntata 24 aprile 2021

Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici il prossimo appuntamento con la soap iberica ci vedrà trattenere il fiato per le condizioni di salute di Marta, che accuserà un malore. La donna perderà i sensi tra le braccia del marito Ramon, che cercherà di soccorrerla chiedendo aiuto. Le condizioni di salute della giovane appariranno però subito preoccupanti.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Adolfo infatti, tormentato dal pensiero che possa essere Jean Pierre il suo vero padre, affronterà apertamente Isabel chiedendo alla madre tutta la verità. Colta di sorpresa dalle parole del figlio la Marchesa tenterà di negare ma poi non potrà fare altro che dargli conferma dei suoi sospetti. Quello che Tomas ha scoperto parlando con Jean Pierre è vero: lui e Tomas sono figli di due padri diversi.

Inutile dire che il marchesino non prenderà affatto bene la notizia, rinfacciando alla madre il fatto di averlo fatto crescere nella menzogna e ribadendo a Jean Pierre che mai potrà considerarlo come un padre.

Spoiler Il Segreto: lieto fine per Pablo e Carolina?

Mentre in casa De Los Visos l’aria si farà sempre più irrespirabile, a causa della tensione venutasi a creare tra Adolfo e la Marchesa, sul fronte opposto Manuela cercherà in ogni modo di alleggerire i conflitti. La giovane sarà infatti impegnata a cercare di convincere don Ignacio a concedere la sua benedizione a Pablo e Carolina. Solo così infatti la coppia potrà convolare a nozze e coronare il loro sogno d’amore.

Riuscirà Manuela nel suo intento? E quale misteriosa malattia avrà colpito Marta? Per saperlo, cari amici lettori, l'appuntamento è per la prossima settimana.