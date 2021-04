Chi pensava che la soap spagnola Il Segreto, giunta ormai in dirittura d’arrivo, non riservasse più sorprese ed emozioni dovrà ricredersi. Mentre ci avviciniamo al gran finale del Il Segreto infatti avremo modo di assistere alla nascita di una nuova love story, quella tra Onesimo e Antonita, che promette di far divertire tutti gli appassionati della telenovela ambientata a Puente Viejo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Il Segreto soap, anticipazioni spagnole: inizio burrascoso per Onesimo e Antonita

Finora abbiamo assistito ad un rapporto burrascoso tra lo strampalato Onesimo e l‘inserviente di Isabel, in cui i due non hanno mai perso occasione per battibeccare e insultarsi a vicenda. Quei continui conflitti non facevano certo immaginare che tra loro potesse nascere qualcosa, eppure stando a quanto riportato dagli spoiler iberici sembra che ben presto assisteremo alla nascita di un nuovo amore.

Tutto accade quando Antonita decide di prendere parte al provino per un nuovo film che sarà ambientato a Puente Viejo. Se la domestica sperava di ottenere la parte della protagonista deve però ricredersi in fretta. Non solo infatti viene scartata, ma deve anche subire l’umiliazione dello staff cinematografico che non esita a deriderla per la sua andatura zoppicante.

Questo comportamento fa perdere le staffe a Onesimo, che non esita a intervenire in difesa della donna affrontando a muso duro i maleducati che le hanno riso in faccia. Antonita non potrà fare a meno di essergli grata per questo gesto e inizia a pensare a lui come a un possibile cavaliere.

Ma ancora una volta Antonita sembra destinata ad andare incontro a una delusione, che non tarda ad arrivare quando Onesimo, senza accorgersi della sua presenza, parla male di lei con Marcela durante una conversazione all’interno del negozio di generi alimentari. Quando però si accorge che Antonita ha sentito tutto ed è uscita in fretta non tarda a rincorrerla e, dopo essersi chiariti, i due si scambiano un bacio.

Spoiler Il Segreto: Onesimo e Antonita, matrimonio in vista?

Dopo quel bacio scambiato davanti agli occhi attoniti di molti compaesani Onesimo non riesce più a separarsi da Antonita. Per questo si reca a La Habana per chiederle di iniziare ufficialmente una relazione. Ben presto i due iniziano a programmare il loro matrimonio.

Sembra proprio che Il Segreto preveda per loro una storia a lieto fine, mentre a noi lascia l’amaro in bocca al pensiero che, se la soap fosse durata un po’ di più avremmo certo riso molto davanti alle loro rocambolesche storie. Ma ci piace immaginare che Onesimo e Antonita riescano a sfuggire all’esplosione che devasta Puente Viejo nel gran finale e vivano felici in un’altra città.

Nel frattempo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Seguendo questo link potete intanto trovare i video Mediaset per rivedere tutte le puntate trasmesse in replica streaming.