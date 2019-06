Il Segreto anticipazioni, puntate settimanali dal 24 al 28 giugno 2019: un paese distrutto

Nuova settimana di avventure e sventure per i nostri protagonisti di Puente Viejo. Donna Francisca tornerà ad essere colei che domina il paese e i paesani, Fernando invece perderà parte del suo prestigio, però finalmente lo vedremo compiere una buona azione. Antolina, dal comportamento del marito, penserà che il suo matrimonio sia salvo. Che cosa farà Isaac? Eccovi tutte le anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno 2019.

Il Segreto anticipazioni, settimana 24/28 giugno 2019: il ritorno di donna Francisca

Abbiamo già saputo che donna Francisca è tornata a Puente Viejo. Mentre il buon Raimundo si preoccupa per la moglie, delle sue amnesie e dei nipotini che sono scomparsi, la regina di Puente Viejo tornerà a comandare e a trattare tutti come marionette. Scopriamo tutte le trame giornaliere della Soap spagnola.

Lunedì, 24 giugno 2019 – trama puntata

Alle ore 15.25 di lunedì 24 giugno 2019 Canale 5 trasmetterà la prima puntata della prossima settimana, relativa alla soap Il Segreto. Francisca condurrà in prima persona ogni affare e Severo non avrà più il potere decisionale di un tempo. Il Mesia ucciderà chi ha rapito Emilia e Alfonso. Maria, dopo avere portato al sicuro i genitori, si accorgerà che la madre è incinta. Nel frattempo la Montenegro darà disposizioni che solo Mauricio con alcuni uomini si rechino sul luogo dove è accaduto l’incidente, ma vieterà a Fernando di unirsi a loro.

Martedì, 25 giugno 2019 – trama puntata

Elsa, dopo le delusioni e le colpe non sue che le hanno attributo, penserà di andarsene per sempre da Puente Viejo. La donna non sopporterà di vedere il suo amato insieme alla ex ancella e sentirsi allontanata ed esclusa da lui. Isaac intanto farà un regalo alla sua sposa e Antolina, come sempre del resto, riferirà a Marcela di essere felice. La perdita del figlio che attendeva non ha rotto alcun matrimonio, anzi il suo sposo ora è molto premuroso.

Mercoledì, 26 giugno 2019 – trama puntata

Finalmente nell’episodio di mercoledì vedremo Fernando riuscire a portare il salvo i bambini di Maria. Proprio il Mesia, che ritenuto il cattivo da tutti gli abitanti di Puente Viejo e che anche la stessa Castaneda ha tradito sulle sorti della matrona, salverà Esperanza e Beltran. Per avere approfittato troppo delle sue forze ed in seguito a una caduta, Fernando però riporterà gravi problemi polmonari.

Giovedì, 27 giugno 2019 – trama puntata

Ricordiamo che a Puente Viejo l’epidemia di varicella, molto difficile da debellare, viste le cure dell’epoca, continuerà a mietere vittime. Un notevole numero di abitanti ne verranno colpiti ed Elsa che avendola avuta da piccola ne è immune, si offrirà di dare assistenza agli ammalati. Di conseguenza il suo proposito di lasciare il paese non verrà attuato.

Venerdì, 28 giugno 2019 – trama puntata

La Laguna si dedicherà ai contagiati con tale premura che sia il dottor Zabaleda che gli abitanti di Puente Viejo noteranno quanta bontà ci sia nella donna. Elsa verrà lodata da tutti, anche da coloro che prima l’avevano ritenuta colpevole della perdità della creatura che Antolina portava in grembo. Come sapete la realtà è invece un’altra, le bugie della moglie di Isaac sono state innumerevoli, quando egli si accorgerà di avere sposato una serpe pazza?

Di questo e di molto altro Vi ragguaglieremo durante le anticipazioni prossime, varie saranno le novità!