Eccovi nuove anticipazioni sulle puntate de Il Segreto. Da sabato 1 a venerdì 7 giugno 2019 molti saranno i protagonisti della soap di Aurora Guerra a vedersi mettere in discussione. Sapremo se Elsa guarirà e come procederà la vita di Antolina. Rideremo con Paco e Onesimo che avranno una sorpresa, Saul sarà costretto a usare la pistola, per quale motivo? Sgretoliamo in ordine ogni singolo episodio e lo saprete. Eccovi tutte le anticipazioni il segreto inerenti la prossima settimana.

Il Segreto anticipazioni, trame prima settimana di giugno

La prima settimana del mese di giugno 2019 ci porterà nuovi e interessanti episodi della soap Il Segreto. Vediamoli le anticipazioni.

Sabato, 1 giugno 2019

Matias e Marcela verranno infastiditi da ciò che Antolina racconterà loro di Elsa. Quest’ultima sembra avere ripreso la salute. Intanto Onesimo e Paco saranno fuori di loro, perché? Non ci crederete, ma le preghiere che i due Miramar avevano chiesto di dire ai parroci non sono andate a buon fine, o meglio sono state esaudite in ritardo.

I due birbanti che pensavano di trarre profitto dalla morte altrui venderanno la loro azienda di pompe funebri. Poco dopo in paese moriranno addirittura quattro persone.

Dolores vorrà dare il nome di Urraca alla sua nipotina e Fe le riderà davanti. Severo deciderà di tenere i terreni, ma la sua paura di vendette sarà grande.

Domenica, 2 giugno 2019

Il Segreto non verrà trasmesso, per onorare la Festa della Repubblica Italiana. Al suo posto andranno in onda su Canale 5 le repliche della fiction italiana L’Onore e il Rispetto Ultimo capitolo.

Lunedì, 3 giugno 2019

Alle ore 16.20 tornerà, su Canale 5, Il Segreto in cui vedremo Antolina raccontare ad

Isaac qualche cosa che appartiene al passato di Elsa che lo lascerà allibito. Che gli avrà detto?

Severo e ciò che deciderà sta preoccupando tutti gli abitanti di Puente Viejo che hanno paura di possibili vendette. Irene metterà in essere la sua strategia e manderà a stampare un articolo.

Anacleto avrà, così, pane per i suoi denti! Dolores è in agitazione,

ella è ora nonna ed alternerà euforia a qualche pianto di commozione. Raimundo chiederà a Fernando di aiutarlo a decifrare e capire un telegramma.

Martedì, 4 giugno 2019 – puntata pomeridiana

Elsa sembrerà avere superato i momenti più critici d essere sulla via della guarigione. la donna ha visto la morte da vicino per mano della perfida Antolina. Starà davvero migliorando o il futuro ci riserverà qualche sorpresa?

Isaac non riuscirà a stare calmo e riuscirà con un inganno a telefonare dall’emporio per assicurarsi se Elsa è stata in un ospedale psichiatrico. Egli, in questo modo, scoprirà la verità e metterà la giovane con le spalle al muro in modo che glielo confessi.

Martedì, 4 giugno 2019 – puntata serale

La puntata in prima serata in onda su Rete 4 e prevista per il martedì sera questa settimana non andrà in onda visto che sarà trasmessa sabato 8 giugno, sempre in prime time.

Mercoledì, 5 giugno 2019

Antolina, con le sue chiacchiere, riuscirà a mettere in guardia tutti su Elsa. Quest’ultima verrà segnalata da lei come pazza e assassina per avere ammazzato i genitori.

Dolores, intanto, vorrà organizzare una grande festa per la nipote, il figlio e la nuora. Lamberto, comincerà a dare più di un problema problemi alla locanda, Saúl dovrà intervenire addirittura estraendo la pistola. La userà?

Giovedì, 6 giugno 2019

Saul punterà la pistola contro Lamberto, affinchè non aggredisca Julieta, il giovane lo farà incriminare per questo gesto. Isaac chiuderà la sua relazione con Elsa, mentre Severo vincerà la causa.

Il proprietario della miniera dovrà risarcire i danni provocati alle terre di Las Lagunas. Fernando comunicherà infine il posto dove Emilia e Alfonso vengono tenuti prigionieri.

Venerdì, 7 giugno 2019

Il dottor Zabaleta scoprirà che Antolina ha mentito sulla paternità del figlio. Ella non può superare i tre mesi di gravidanza. La diabolica donna inventerà di tutto e il medico

le consiglierà di alimentarsi bene e di assumere delle medicine per attenuare la nausea.

Attenzione al cambio di orario, per il resto godiamoci le avventure di Puente Viejo e dei suoi abitanti!