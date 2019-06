Il Segreto anticipazioni puntate 8-14 giugno 2019: le strategie di Antolina

La prossima settimana vi sarà un cambio importante per quanto riguarda la programmazione delle soap come: Il Segreto, Beautiful e Una Vita. Possiamo anticiparvi che le due spagnole verranno trasmesse in prime time su Rete 4, per quanto riguarda il sabato, mentre non ci sarà più l’appuntamento domenicale. Cosa accadrà però ne Il Segreto? Ecco cosa ci svelano le anticipazioni delle puntate in onda dall’8 al 14 giugno. Santa Lucia sarà un giorno tragico per Puente Viejo. Elsa farà il possibile per dimostrare la sua innocenza. Ci riuscirà?

Il Segreto anticipazioni: Antolina odia Elsa?

Cosa dicono per Il Segreto le anticipazioni della puntate in onda la prossima settimana? Antolina inizierà a mostrare sempre di più alcuni tratti della pazzia. A farne le spese sarà la povera Elsa che tenterà di lasciare Puente Viejo, ma poi deciderà di rimanere per dimostrare la sua innocenza.

Sabato 8 giugno 2019: trama

Rete 4 trametterà il Segreto alle ore ore 21.25. La soap iberica andrà in onda in prime time e non più nel pomeriggio grazie all’arrivo dell’estate. Antolina (María Lima) dimostrerà per Elsa (Alejandra Meco) un odio così grande che nascerà una tragedia. Questa avverrà proprio durante la festa di Santa Lucia.

Domenica 9 giugno 2019 Il Segreto non verrà trasmesso come da nuovo orario.

Lunedì 10 giugno 2019: trama

Alle ore 15:40 Canale 5 trasmetterà una nuova puntata dell’amatissima soap opera. Vedremo Antolina piena di paura.

Le bugie dette dall’ex inserviente di Elsa saranno talmente grandi che ella temerà la reazione di Isaac. Quest’ultimo riuscirà a scoprire la verità?

La giovane non è gravida, ma ha finto per farsi sposare e ora inizierà a pensare di usale la malcapitata Elsa per uscire pulita da ogni possibile situazione.

Hipolito, sempre con la testa tra le nuvole, ne combinerà un’altra delle sue. Egli sbaglierà treno e arriverà a Puente Viejo solo senza la moglie Grazia e la loro figlioletta.

Martedì 11 giugno – trama

Antolina attirerà Elsa su una rupe in collina. Tutti coloro che saranno presenti alla festa per Santa Lucia vedranno la scena in cui la donna si getterà di sotto.

Ovviamente ognuno di loro crederà che sia stata Elsa a spingere Antolina dalla rupe.

Mercoledì 12 giugno – trama

Meliton non preparerà gli addobbi di Natale e Carmelo lo costringerà a farsi dire il motivo di tanta avversione per quel periodo dell’anno.

Fernando parlerà telefonicamente con un sequestratore.

Maria e Raimundo insisteranno affinché Fernando faccia ciò che deve, ma lui rifiuterà di farlo perché temerà di essere ucciso.

Giovedì 13 giugno 2019 – trama

Elsa tenterà di dimostrare di essere innocente ed arriverà a chiedere a Matias che faccia in modo di farla incontrare con Isaac.

Nel frattempo il paese intero si prodigherà per l’organizzione del matrimonio di Julieta e Saul.

Dolores si arrabbierà con Hipolito perchè egli non ha dato il nome di Urraca alla figlia. Per la pettegola del paese questa è una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Venerdì 14 giugno 2019 – trama

Antolina perderà il bambino. Fernando deciderà di escludere Maria dallo scambio dei prigionieri e sarà appoggiato da Mauricio e Raimundo. Questi ultimi però si troveranno a dover fare fronte anche a un altro problema. Di che si tratterà?

La prossima settimana Antolina dirà la verità?