Cosa accadrà nella prossima settimana nella soap Il Segreto? Emilia e Alfonso dovranno nascondersi, Francisca farà pensar male a Raimundo. Isaac dovrà dire ad Antolina che la creatura tanto attesa non c’è più. Elsa vorrebbe rivelare la verità, ce la farà? Ecco tutte le anticipazioni relative alla settimana da lunedì 17 al 21 giugno 2019.

Il Segreto anticipazioni settimanali: dove sono Emilia e Alfonso?

Tra i tanti misteri di Puente Viejo, uno supera tutti gli altri: Emilia e Alfonso non si trovano, sono stati rapiti. Francisca è sempre minacciosa e il buon Raimundo fatica a tenerla calma.

Lunedì, 17 giugno 2019 – trama

Canale 5 alle 15.25 riproporrà una puntata de Il Segreto e noteremo quanto duro sia fare fronte a donna Francisca. L’ex locandiere Raimundo sarà in pena per le sorti di Alfonso ed Emilia, ancora non si sono visti in paese. L’Ulloa sta trattando per pagare il riscatto del genero e della figlia, affinché ritornino liberi, ma la perfida regina potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote e rendere vano ogni tentativo di rivedere in vita la coppia.

Antolina perderà il bambino che attende e per cui è avvenuto il suo matrimonio. L’ex ancella incolperà di questo la sua datrice di lavoro di un tempo. La povera Elsa dovrà così rinunciare ancora al suo amore Isaac che verrà istigato dalla moglie a tenerla lontana.

Martedì, 18 giugno 2019 – trama

Francisca è contro al mondo intero e minaccerà di ammazzare Fernando, il povero Raimundo dovrà faticare non poco per farla desistere ed evitarle guai. Giungerà la notizia che Emilia ed Alfonso sono vivi e in salvo, ma entro breve tempo saranno costretti a nascondersi. Si recheranno quindi in Francia, visto che a Puente Viejo sarebbero arrestati per farla franca e non essere processati. L’omicidio del Generale Perrez de Ayala è infatti a loro carico.

Mercoledì, 19 giugno 2019 – trama

Oggi vedremo che Elsa ha deciso di incontrare l’amato Isaac e rivelargli tutta la verità. Si stanno preparando i festeggiamenti per Natale e organizzando il matrimonio di Julieta e Saul. Una minacciosa quanto pericolosa donna sta per ritornare a Puente Viejo, di chi si tratterà? Per i pochi che non lo avessero capito tornerà la Montenegro.

Giovedì, 20 giugno 2019 – trama

Non ci vorrà molto agli abitanti di Puente Viejo a capire quanto sia tornata agguerrita Donna Francisca. Naturalmente il suo acerrimo nemico è Severo. Elsa chiederà ad Isaac un appuntamento da soli. Antolina però cercherà di convincere il giovane a non recarsi all’incontro.

Venerdì, 21 giugno 2019 – trama

Isaac non mancherà all’appuntamento con la sua ex amata ma non crederà a una parola di ciò che uscirà dalla sua bocca. Non solo affronterà la Laguna intimandole di stare alla larga da lui e da Antolina. Julieta si accorgerà che qualcuno la sta seguendo, mentre la matrona manifesterà di avere dei vuoti nella memoria. Raimundo sarà molto in pensiero per questo motivo.

Il Segreto è una soap che avvince per i suoi continui misteri da svelare, molti sono i fan che la seguono.