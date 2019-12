Il Processo…alla fiction di Canale 5? Dopo lo spostamento di Oltre la soglia dal mercoledì alla domenica sera, ora pare che a Mediaset si sia deciso di ridurre il numero delle puntate. Parliamo, ovviamente, della nuova serie con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, gli attori protagonisti arruolati nel cast rispettivamente nei panni della PM Elena Guerra e dell’avvocato difensore Ruggero Barone.

Il Processo, la fiction di Canale 5 finirà prima: il numero delle puntate ridotto da 4 a 3

Inizialmente prevista in quattro appuntamenti, Il Processo finirà prima. Salvo ulteriori variazioni, infatti, la nuova fiction di Canale 5 andrà in onda in prima serata fino a venerdì 13 dicembre 2019 (e non più fino al 21).

Il numero delle puntate passa così da 4 a 3. Venerdì 6 e venerdì 13, la serie tv prodotta da Lucky Red verrà trasmessa fino all’1.00 di notte. Durata non brevissima, se si considera che il primo episodio ha tenuto compagnia ai telespettatori fino alla mezzanotte.

Del resto, gli ascolti della prima puntata non sono stati altissimi. Il dato Auditel di riferimento viene letto dai critici come un flop, col debutto della serie fermo a 2 milioni 138 mila telespettatori ed il 10,2% di share medi.

Canale 5, Il Processo alle fiction con bassi ascolti: le puntate finali di Oltre la soglia spostate alla domenica sera. Il mercoledì in onda All together now

La notizia dell’accorpamento degli episodi de Il Processo arriva anche dopo la scelta di posticipare le puntate finali di Oltre la soglia, altra fiction di Canale 5 che dovrebbe regolarmente andare in onda fino a domenica 15 dicembre 2019.

Anche per questa serie, gli ascolti non sono stati altissimi, non avendo in qualche caso raggiunto la soglia – è proprio il caso di dirlo – dei due milioni di telespettatori ed il 10% di share medi; la quarta puntata si è fermata all’8,9% e 1 milione e 810 mila spettatori medi.

Un cambio di palinsesto, più o meno improvviso e che avrebbe anche portato alla messa in onda anticipata di All together now, dal 4 dicembre 2019 di ritorno in tv con la nuova edizione condotta da Michelle Hunziker.

Dalla settimana successiva, il programma targato Endemol pare si sposterà al giovedì sera al posto dello show di Adriano Celentano, che terminerà la sua “corsa” con l’ultima puntata di giovedì 5 dicembre 2019 e con Marco Mengoni annunciato come super ospite.