Alla ricerca della verità su chi ha ucciso Angelica. Questa la trama de Il Processo, la nuova serie tv in onda il venerdì sera su Canale 5. La prima puntata di ieri sera, venerdì 29 novembre 2019, si è chiusa con un’inaspettata confessione che porterà la PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) e l’avvocato difensore di Linda Monaco (Francesco Scianna) a rivalutare le rispettive strategie in aula. Ecco il video Mediaset completo per rivederla in streaming on demand.