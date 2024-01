Riprende l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Dopo la pausa natalizia la soap torna oggi, 2 gennaio, su RaiUno. Cosa accadrà nei primi episodi 2024? Scopriamolo insieme.

La prima settimana del 2024 prevede 4 puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap di RaiUno infatti ha saltato l’appuntamento con i propri fans ieri, Capodanno. Tuttavia le trame delle puntate da martedì 2 a venerdì 5 gennaio promettono di tenerci con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella soap ambientata a Milano negli Anni Sessanta?

Le anticipazioni della prima settimana del 2024 ci rivelano che arriva il giorno dell’inaugurazione della fabbrica, e Vito è incredibilmente emozionato. Matteo riceve una telefonata sospetta dalla clinica dove si trova ricoverata la madre e si preoccupa. Più tardi il Portelli presenta la madre alle Veneri e a Maria.

Un articolo di cronaca rosa che insinua la fine del matrimonio di Matilde fa infuriare Tancredi che finisce per avere l’ennesimo scontro con Vittorio. Tancredi non si rassegna e assume un investigatore privato a cui affida il compito di spiare Matilde e Vittorio.

Elvira ha ammaccato la macchina del padre e Salvatore si offre di rimetterla a posto senza che lui la scopra. Lei lo ringrazia con un gesto affettuoso. Adelaide va a trovare Marcello a casa e conosce Rosa.

Per Gianlorenzo Botteri arriva il momento di aprire il suo cuore dopo che in questi mesi ha sempre cercato di non parlare più di tanto della sua vita privata e del passato. Parlando con Concetta lo stilista della collezione maschile del Paradiso confessa di aver sofferto moltissimo per la fine di una storia d’amore, che ha lasciato delle ferite ancora aperte. Concetta gli consiglia di non rinunciare a quello che prova.

Marcello suggerisce a Salvatore di organizzare delle serate musicali in caffetteria, mentre Elvira scopre che Tullio intende trasferirsi a Milano per starle vicino. La notizia giunge anche a Tullio, che si preoccupa. I suoi amici lo spronano a portare avanti l’idea di un night club che potrebbe aiutarlo a far colpo su Elvira.

Ricordiamo che la soap italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle ore 16:00 circa. La replica delle puntate andate in onda è visibile anche in streaming su RaiPlay.