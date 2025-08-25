Manca davvero poco al debutto della 10^ stagione Il Paradiso delle Signore e mentre le notizie che in queste settimane di riprese sono arrivate dal set preannunciano un capitolo ricco di colpi di scena. Rai Uno propone una settimana di ripasso per i fans più affezionati. A partire da oggi, lunedì 25 agosto, nel consueto slot orari delle 16:00, la serie tv ambientata nel celebre magazzino milanese andrà in onda con le repliche degli eventi più eclatanti della passata stagione.

Il Paradiso delle signore, un ripasso per i fans più affezionati

Sarà un cofanetto di ricordi che i fans Il Paradiso più affezionati non potranno perdersi, quello che Rai Uno proporrà a partire da oggi, lunedì 25 agosto. Non si tratterà semplicemente di una settimana di repliche, ma piuttosto di un riepilogo degli eventi salienti della passata edizione.

Già nella puntata di oggi vedremo Matteo decidere di fare un passo indietro nei confronti di Odile, mentre Agata cercherà di mettere in guardia Mimmo sull’imminente arrivo di suo padre Carmelo a Milano.

Il Paradiso delle Signore 10, quando inizia?

Come anticipato, le repliche IPDS ci terranno compagnia in questi pomeriggi di fine agosto/inizio settembre, riproponendoci i fatti più emozionanti della nona stagione. La messa in onda degli episodi Il Paradiso 9 su Rai Uno proseguirà fino a venerdì 5 settembre.

A partire da lunedì 8 settembre infatti, prenderà ufficialmente il via la decima stagione Il Paradiso, con nuovi episodi inediti che promettono davvero di tenerci incollati davanti al teleschermo. Tra le novità del cast del nuovo capitolo spicca Fulvio – interpretato da Simone Montedoro – che insieme alla figlia Caterina promette di regalarci tanti colpi di scena.

Avrete sicuramente letto anche che Rosa tornerà a Milano, e il suo rientro nel capoluogo lombardo (o per meglio dire le scelte che la donna farà) promettono di regalarci un pizzico di adrenalina pura.

Ci sarà poi la questione di Adelaide, che si ritroverà nei panni di contessa “contesa” tra Umberto e Marcello. I nodi da sciogliere saranno decisamente molti, e se avete seguito le news che sono arrivate in quest’estate bollente, avrete capito (proprio come noi) che Il Paradiso 10 è pronto a regalarci episodi davvero sensazionali.