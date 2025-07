Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare su Rai Uno, con una nuova stagione. Le riprese di questo decimo capitolo della serie tv italiana sono iniziate a maggio, e dal set iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulle nuove trame e le new entry. Tra le novità ci sarà anche un nuovo ingresso, che sicuramente non passerà inosservato ai tantissimi appassionati della serie. Cosa ci attende a settembre? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle signore: le news dal set

Quella che prenderà il via a settembre su Rai 1 sarà l’ottava stagione in versione daily e la decima in totale. Le vicende del più celebre magazzino milanese hanno saputo conquistare, in questi anni, il cuore dei fans, che oggi si chiedono cosa li attende nel nuovo capitolo IPDS.

Le prime anticipazioni che arrivano dal set svelano che, quando il locale riaprirà le sue porte, ritroveremo al suo interno Roberto Landi, Marcello Barbieri e Marta Guarnieri. Anche Adelaide tornerà, e sarà sempre più innamorata di Marcello. La relazione tra i due però, continuerà a essere ostacolata da Umberto. Guarnieri non nasconderà di provare ancora una forte attrazione per la contessa di Sant’Erasmo, e farà di tutto per porre fine alla love story della donna con Marcello.

Momento d’oro per Salvo ed Elvira, che stringeranno il piccolo Andrea e si appresteranno a organizzare il battesimo del bimbo.

Al Paradiso sembrerà tutto pronto per l’evento dedicato al cinema, e durante la sfilata sarà ufficializzata la relazione tra la diva Marina Valli e Matteo.

E mentre nella famiglia Puglisi sembrerà essere tornata un po’ di serenità, Rosa si troverà di nuovo costretta a lavorare per Marcello e Tancredi.

Il Paradiso delle signore: le new entry della 10° stagione

La morte prematura dell’attore Pietro Genuardi ha costretto la produzione a trovare un “erede”. Il nuovo magazziniere sarà Fulvio. Dopo il fallimento della sua fabbrica di bottoni, l’uomo arriverà al Paradiso con la speranza di poter ricominciare da zero. Tuttavia ci sarà un alone di mistero che lo circonda, visto che lo stesso Fulvio eviterà di parlare del suo nuovo lavoro con la figlia Caterina. Anche lei sarà custode di un segreto: un fidanzato nascosto. Quando la relazione verrà alla luce i suoi effetti si faranno sentire nella vita di molte persone.

Ritroveremo anche l’antica rivalità tra la GMM e il Paradiso. La “guerra” tra le due case di moda entrerà ancor più nel vivo nel momento in cui un nuovo creativo dotato di grande talento farà il suo ingresso nel cast. Ettore Marchesi, questo il suo nome, sarà destinato a portare grande scompiglio, anche a causa del suo indubbio fascino. Insieme a lui arriverà anche la sorella Greta.

Sorpresa per i fans IPDS: arriva un attore molto amato

Trovare un sostituto per l’amatissimo Armando Ferraris (Pietro Genuardi) non era certo un compito facile. La produzione ha deciso di affidare il ruolo di nuovo magazziniere a un attore particolarmente amato dai fans dei serial.

A interpretare Fulvio sarà Simone Montedoro, volto conosciutissimo grazie alla sua partecipazione a molte altre serie tv di successo, come Distretto di Polizia, il Commissario Montalbano, Un medico in famiglia e, più recentemente, Don Matteo.