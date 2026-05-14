Cosa accadrà negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai Uno dal 18 al 22 maggio? Nel decimo capitolo della serie TV ambientata nel grande magazzino milanese stanno per scorrere i titoli di coda, e venerdì 22 maggio arriverà la parola “fine”. Scopriamo insieme cosa ci attende nell’ultima settimana di programmazione.

Trame finali Il Paradiso delle signore al 22 maggio

Irene si confda con Delia, raccontandole tutta la sua preccupazione per Cesare. Johnny cerca di darle supporto, ma deve affrontare il ricatto di zia Sandra.

Intanto, Mirella ammette con Mimmo di non essere sicura che Luigi sia davvero cambiato e di avere forti dubbi sulla possibilità di costruire un futuro insieme.

Nel frattempo debutta la collezione Flower Power e si rivela un successo. Odile ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Con l’aiuto di Adelaide, Marcello e Rosa riescono finalmente a ritrovarsi e abbracciarsi di nuovo. Al Paradiso tutti tirano un sospiro di sollievo per il ritorno della Camilli, mentre Marcello va a villa Guarnieri per ringraziare di persona la contessa.

Mirella continua a nutrire dubbi sull’affidabilità di Luigi e si confida ancora con Mimmo. La donna è turbata dal comportamento ambiguo di Luigi, e Mimmo cerca di proteggerla e allo stesso tempo capire le vere intenzioni dell’uomo.

Si scopre poi che Cesare è vittima del ricatto di Renato Mancino: se non riuscirà a estinguere i debiti di gioco dovrà cedergli alcune delle sue proprietà. Irene e Johnny provano a convincere Cesare a tornare al tavolo da gioco con Mancino per incastrarlo.

News IPDS: ci sarà una nuova stagione?

Le condizioni di Rosa peggiorano, e la situazione della sua gamba costringe Enrico a prendere una decisione drastica per salvarla. Poco prima dell’intervento, la donna parla con Marcello e i due si promettono amore eterno. In seguito anche Adelaide si reca in ospedale, per assicurarsi che Rosa stia bene.

L’atmosfera al Paradiso si fa più distesa in vista del Giro d’Italia, e Delia si propone come modella nella nuova divisa delle Veneri, pensata proprio per omaggiare la competizione ciclistica.

Mirella sembra sempre meno intenzionata a costruire una famiglia con Luigi.

Cesare accetta l’aiuto di Johnny e Irene, e tutti insieme elaborano un piano per smascherare Mancino.

Veneri e clienti festeggiano tutti insieme la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia.

Cesare ringrazia chi lo ha aiutato a uscire dai guai, mentre zia Sandra fa finalmente pace con Johnny e Irene. Al Paradiso arriva il momento dei saluti.