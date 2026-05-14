Ascolti tv 13 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Succede anche nelle migliori famiglie” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 13 maggio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto?
Rai 1: Succede anche nelle migliori famiglie, il film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha divertito 2.482.000 spettatori pari allo 13.6% di share.
Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha coinvolto 669.000 spettatori pari al 3.8%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.551.000 spettatori pari allo 9.7% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 467.000 telespettatori pari ad uno share del 3.7%.
Canale 5: Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia 2026 ha appassionato 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%.
Italia 1: Il richiamo della foresta, il film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford ha tenuto col fiato sospeso 1.133.000 spettatori con il 6.1% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha raccolto 710.000 spettatori con il 4.1%.
Tv8: Internazionali di Tennis, il torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile ha coinvolto 384.000 spettatori con il 1.8% di share.
Nove: Enrico Brignano, lo spettacolo del comico e showman ha fatto compagnia a 674.000 spettatori (4%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 5.010.000 spettatori con il 23.3% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: non è andata in onda.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e a seguire 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Uomini e donne: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
- La forza di una donna: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Amici: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.