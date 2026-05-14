Ascolti tv 13 maggio 2026: Succede anche nelle migliori famiglie (13.6%), Lazio-Inter (27.8%), Affari Tuoi (23.3%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
coppa italia 2025 2026

Ascolti tv 13 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Succede anche nelle migliori famiglie” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 13 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto?

Rai 1: Succede anche nelle migliori famiglie, il film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha divertito 2.482.000 spettatori pari allo 13.6% di share.

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha coinvolto 669.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.551.000 spettatori pari allo 9.7% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 467.000 telespettatori pari ad uno share del 3.7%.

Canale 5: Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia 2026 ha appassionato 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%.

Italia 1: Il richiamo della foresta, il film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford ha tenuto col fiato sospeso 1.133.000 spettatori con il 6.1% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha raccolto 710.000 spettatori con il 4.1%.

Tv8: Internazionali di Tennis, il torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile ha coinvolto 384.000 spettatori con il 1.8% di share.

Nove: Enrico Brignano, lo spettacolo del comico e showman ha fatto compagnia a 674.000 spettatori (4%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

  • Affari Tuoi: 5.010.000 spettatori con il 23.3% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: non è andata in onda.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 maggio 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e a seguire 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Uomini e donne: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
  • La forza di una donna: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Amici: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite