Da lunedì 7 settembre riapre il magazzino più famoso di Milano. Naturalmente ci riferiamo alla nuova stagione della soap targata Rai 1, Il Paradiso delle Signore, che riprende da dove l’avevamo lasciata a fine aprile quando le puntate subirono un arresto a causa dell’emergenza coronavirus.

Nei Videa Studios di Roma le riprese sono ripartite il 30 giugno. Troupe e cast seguono tutte le norme di comportamento necessarie per evitare ogni rischio di contagio da coronavirus.

Tutti gli attori e il personale addetto ai lavori è fornito da visiere personalizzate e certamente queste disposizioni rallentano un po’ il lavoro, ma l’importante è rimanere in sicurezza.

Parla il produttore Giannandrea Pecorelli

«Il lavoro è un po’ più lento, in gran parte per la preparazione prima delle riprese» ammette il produttore Giannandrea Pecorelli.

Ma le misure di sicurezze sono necessarie e ormai è diventata un’abitudine quotidiana misurare la temperatura, usare le mascherine, e poi tamponi, test sierologici e tutto ciò che è previsto dal protocollo sanitario.

Ma la domanda sorge spontanea: gli attori potranno garantire le scene d’amore, con i baci che tanto ci emozionano? «Baci e abbracci non mancheranno mai!» assicura Pecorelli. «Sono state riscritte solo certe scene che prevedevano troppi personaggi in ambienti ristretti».

Come di consueto, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15.40 basterà sintonizzarsi su Rai 1 per seguire la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, con episodi inediti e nuove trame avvincenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: nuovi episodi. Vittorio e Marta adottano una bambina

Tra le altre anticipazioni delle nuove puntate c’è la situazione di Marta e Vittorio: i due non possono avere figli, ma Marta desidera con tutte le sue forze diventare mamma. L’occasione si presenta quando i coniugi Conti trovano una bimba abbandonata davanti alle porte del Paradiso.

Marta e Vittorio decidono di prendersi cura della piccola, tuttavia l’ombra della madre naturale aleggia su di loro e non sarà così semplice gestire la situazione.

Nicoletta torna quando Riccardo sta per sposare Ludovica

Ormai è noto che Nicoletta Cattaneo, interpretata da Federica Girardello, tornerà sul set e il momento in cui farà la sua apparizione sarà un momento-chiave del racconto:Riccardo sta per sposare Ludovica Brancia a cui presta il volto la bellissima Giulia Arena.

Dalle anticipazioni apprendiamo che Nicoletta farà ritorno dalla Puglia a Milano, con la figlia Margherita proprio nel momento in cui Riccardo deve convolare a Nozze con Ludovica, che lo ha incastrato con una finta gravidanza. Il giovane Guarnieri entrerà subito in crisi capendo di non aver mai dimenticato Nicoletta e che ne è innamorato come un tempo.

Gabriella Rossi: chi sceglie tra Cosimo e Salvatore?

Intanto Gabriella, stilista del Paradiso, sarà alle prese con una scelta d’amore: tornare con il fidanzato geloso e possessivo Salvatore oppure cedere alle lusinghe di Cosimo Bergamini che le fa una corte serrata? Che vorrà addirittura sposarla! Mentre dall’altra parte c’è Salvatore che pare essersi rassegnato alla perdita della fidanzata, ma non sa che sua mamma, la Signora Agnese ha intercettato e nascosto la lettera che lui aveva scritto a Gabriella dandole appuntamento davanti al Cinema Corso. La verità verrà a galla?

Intanto, Agnese si lacera nel senso di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti finalmente riavvicinare. La donna dirà la verità?

Roberta chi sceglie tra Federico e Marcello?

Dopo il difficile intervento chirurgico – il secondo- Fderico ritorna dalla Svizzera camminando sulle proprie gambe sotto lo sguardo felice di tutti, soprattutto di suo padre Luciano. Fedrico finalmente è pronto a ricominciare a vivere ma la situazione con Roberta rimane nebulosa. La donna infatti è sempre più combattuta tra Federico e l’aitante Marcello che approfitta della situazione di crisi tra i due per farsi avanti con la donna.

Ma anche un’altra situazione affliggerà il giovane Cattaneo: comincia a sospettare che tra suo padre e Clelia ci sia una relazione, mettendo ulteriormente in crisi il già precario equilibrio familiare.

Umberto Guarnieri preoccupato per il destino di Aldelaide

A Villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide, che da giorni non dà notizie di sé dagli Stati Uniti. Appresa una scottante verità riguardo al passato di Ravasi, Guarnieri decide di partire per andare a salvare la sua Adelaide da un uomo apparentemente pericoloso.

Insomma, la nostra soap preferita ha in serbo per noi molti colpi di scena, da settembre tutti sintonizzati dalle 15.40 su Rai 1.