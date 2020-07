Il Paradiso delle Signore 5 ha in serbo tante belle novità per gli appassionati che seguono con affetto le vicissitudini dei protagonisti sin dalla prima stagione. Dall’emissione serale una volta a settimana, si è passati 2 anni fa all’emissione daily, ovvero giornaliera, nel pomeriggio dell’ammiraglia Rai. Quali saranno le novità che ci attendono nella prossima stagione? Scopriamolo assieme…

Il Paradiso delle Signore 5: torna Nicoletta mentre Cosimo vuole sposare Gabriella

Ricorderete tutti che ad aprile la soap fù interrotta per via dell’emergenza covid-19, quindi a settembre riprenderemo da dove abbiamo lasciato la storia con un gradito ritorno: Nicoletta Cattaneo interpretata dal’attrice Federica Girardello.

Come è noto la Girardello la scorsa stagione era assente dalla soap per altri impegni lavorativi, ma da settembre la vedremo tornare anche se non sappiamo se in pianta stabile o solo per un cameo. Con le nuove puntate dunque, Nicoletta tornerà nelle vite dei Cattaneo e dei Guarnieri per mettere il bastone fra le ruote a Ludovica Brancia.

La donna, con un abile inganno è riuscita a strappare a Riccardo interpretato da Enrico Oetiker la promessa di sposarla, dal momento che ha confessato al ragazzo di aspettare un bambino. In realtà sappiamo bene che non c’è nessun bambino e che la Brancia ha calcolato tutto, per incastralo.

Nicoletta torna quando Riccardo sta per sposare Ludovica

Il momento in cui farà la sua apparizione la Girardello sarà un momento-chiave del racconto:Riccardo sta per sposare Ludovica Brancia di Montalo a cui presta il volto la bellissima Giulia Arena.

Dalle anticipazioni diramate dalla Rai apprendiamo che Nicoletta farà ritorno dalla Puglia a Milano, con la figlia Margherita proprio nel momento in cui Riccardo deve convolare a Nozze con Ludovica, che lo ha incastrato con una finta gravidanza.

Il giovane Guarnieri entrerà subito in crisi capendo di non aver mai dimenticato Nicoletta e che ne è innamorato come un tempo.

Il Paradiso delle Signore 5: Vittorio e Marta adottano un figlio

Tra le altre anticipazioni diramate dalla Rai, di cui vi riportiamo alcuni stralci, c’è la delicata vicenda dei coniugi Conti, Marta e Vittorio che dopo il complicato percorso vissuto nel tentativo di avere un figlio, trovano davanti al Paradiso una neonata abbandonata di cui decidono di prendersi cura.

Tuttavia l’ombra della madre naturale aleggia su di loro e non sarà così semplice gestire la situazione.

Cosimo Vuole sposare Gabriella, ma lei è divisa tra lui e Salvatore

Le cose non vanno granchè bene per la stilista del paradiso, la Signorina Gabriella Rossi, che sarà corteggiata in modo serrato da Cosimo Bergamini che vorrà addirittura sposarla! Mentre dall’altra parte c’è Salvatore che non si è fatto più avanti dopo averle lasciato una lettera, che però la mamma di lui, la Signora Agnese ha intercettato e nascosto.

La verità verrà a galla?

Intanto, Agnese si lacera nel senso di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti finalmente riavvicinare. La donna dirà la verità?

Federico torna a camminare ma la situazione con Roberta non è chiara

Dopo il difficile intervento chirurgico, Federico ritorna dalla Svizzera camminando con le proprie gambe sotto lo sguardo felice di tutti, soprattutto di suo padre Luciano.

Fedrico finalmente è pronto a ricominciare a vivere ma la situazione con Roberta rimane nebulosa. La donna infatti è sempre più combattuta tra Federico e l’aitante Marcello che approfitta della situazione di crisi tra i due per farsi avanti con la donna.

Ma anche un’altra situazione affliggerà il giovane Cattaneo: comincia a sospettare che tra suo padre e Clelia ci sia una relazione, mettendo ulteriormente in crisi il già precario equilibrio familiare.

Umberto Guarnieri preoccupato per il destino di Aldelaide

A villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide, che da giorni non dà notizie di sé dagli Stati Uniti. Appresa una scottante verità riguardo al passato di Ravasi, Guarnieri decide di partire per andare a salvare la sua Adelaide da un uomo apparentemente pericoloso.

Insomma, la nostra soap preferita ha in serbo per noi molti colpi di scena, da settembre tutti sintonizzati dalle 15.40 su Rai 1.