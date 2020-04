Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle ore 15.40 su Rai 1, si concluderà venerdì 24 aprile 2020. Da lunedì 27 aprile inizieranno le repliche fino alla prossima stagione.

Il Paradiso delle Signore si conclude il 24 aprile. Da lunedi 27 le repliche a causa dell’emergenza covid -19

Non potremo più vedere le vicende e le intricate situazioni che rendono così interessante la soap dell’ammiraglia Rai che ormai da due anni ci tiene compagnia al pomeriggio. Come ricorderete la soap, che ora ha un’emissione giornaliera in prima istanza era una fiction serale dove gli attori protagonisti erano Giuseppe Zeno nel ruolo del bel tenebroso Pietro Mori e Giusy Buscemi che prestava il volto alla giovane e inesperta Teresina Iorio.

Il Paradiso delle Signore: da fiction serale a soap tutti i pomeriggi su Rai 1

Poi la fiction è diventata una soap avendo una emissione giornaliera e non più di sera ma al pomeriggio. Il cast si è rinnovato aggiungendo nuovi attori e di conseguenza nuovi protagonisti che in questi anni ci hanno tenuto compagnia. Ci siamo affezionati alla signora Amato e alle vicende dei suoi figli, Salvatore, Antonio e Tina per non parlare della tormentata storia del giovane rampollo dei Garnieri, Riccardo che si è innamorato della figlia dei Cattaneo, Nicoletta, non di nobili natali come lui. Amore tormentato che ha avuto un epilogo triste: la storia è finita, ma è nata una bambina, Margherita.

L’emancipazione di Agnese il successo di Gabriella

L’emancipazione di Agnese Amato è piaciuta a tutto il pubblico: una donna di altri tempi con i principi saldi delle donne siciliane si trasforma in una donna simpatica e moderna. Lavora come sarta all’atelier come supporto alla signorina Rossi che nel frattempo è diventata una famosa stilista, affrancandosi dal ruolo di Venere.

Insomma, amori, drammi, delusioni, nuovi inizi e abbandoni importanti: il Paradiso delle Signore è un ottimo prodotto che ha saputo regalare delicatezza e romanticismo, senza esasperare i toni o cadere nel grottesco, come altre soap d’importanzione.

Il Paradiso delle Signore: riprese interrotte già a marzo

Ma purtroppo la soap deve subire un arresto forzato: le riprese sono state già interrotte da tempo a causa del dpcm governativo che ha imposto la quarantena al popolo italiano per l’emergenza sanitaria covi-19. Quindi fino al 24 aprile abbiamo la possibilità di vedere come andranno a finire le storie ma dalla settimana successiva, ci saranno le repliche.

Le storie del Paradiso: a lieto fine o aperte?

Molte storie non sappiamo se riusciranno a chiudersi e avranno un bell’epilogo oppure rimarranno in sospeso. Nelle nostre anticipazioni sappiamo che Ludovica e Riccardo si sposeranno, mentre Angela innamorata di lui, piangerà tutte le sue lacrime.

E cosa ne sarà di Gabriella E Salvatore? Si lasceranno definitivamente? E Roberta e Federico? Insomma molti interrogativi e nessuna risposta.Non ci resta che godere di queste settimane di emissione della soap e poi attendere la nuova stagione.