Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame del Paradiso delle Signore – da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020 – della Soap di Rai 1, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40. Cosa ci dovremo aspettare dalle nuove anticipazioni? Federico reduce dall’operazione tornerà a camminare? Marta è svenuta: la cura per l’infertilità, funziona o l’ha rovinata per sempre? Tra Salvatore e Gabriella è davvero finita? E cosa deciderà Riccardo? Sposerà Ludovica? Vediamo di scoprire cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 20 al 24 aprile 2020: la decisione di Riccardo su Ludovica e il figlio

Vittorio non riesce a darsi pace e non si capacita come la moglie Marta abbia potuto nascondergli una cosa così importante come la cura a cui si sta sottoponendo. Il dottor Conti è molto adirato con la moglie e non riesce a perdonarla! I due entrano in crisi tanto che Marta lascia casa sua e si trasferisce a Villa Guarnieri.

Marcello pensa ancora a Roberta che però, è in pena per Federico

Intanto, Roberta è disperata perché Federico la tiene a distanza e a consolarla arriva Marcello che le confessa che non l’ha mai dimenticata. Riccardo, nel frattempo si trova alle prese con l’ennesimo amore impossibile: ama Angela, ma Ludovica è incinta di suo figlio e la donna gli dice chiaramente che se vuole far parte della vita del bambino dovrà sposarla!!! Cosa deciderà il giovane Guarnieri? Dopo aver riflettuto molto, prende una decisione definitiva per il futuro di Ludovica e di suo figlio.

Ludovica raggiunge il suo scopo: sposerà Riccardo

Tra Vittorio e Marta continua le tensione, mentre Ludovica ottiene da Riccardo di farsi sposare entro un mese. La ricca ereditiera ha così raggiunto il suo scopo, quello di sposare il suo grande amore Riccardo. Ma il figlio che aspetta sarà veramente di Riccardo?

Salvatore ancora perdutamente innamorato di Gabriella

Mentre Gabriella accetta di uscire con Cosimo, Salvatore confessa alle Veneri di non riuscire a dimenticare Gabriella. Le ragazze prendono a cuore le ragioni del giovane Amato e lo aiutano ad organizzare un incontro con la stilista del Paradiso a loro insaputa.

Federico rientra a Milano dopo l’operazione accompagnato dal padre Luciano. Roberta è in forte ansia perché vuole rivedere il suo fidanzato per capire come stanno le cose. Intanto Ludovica torna a vivere a Villa Guarnieri, mentre Marta riappacificatosi con il marito ritorna a vivere con lui e si trasferisce di nuovo da Vittorio.

Angela disperata per il matrimonio di Ludovica e Riccardo

Angela si dispera dopo aver saputo del matrimonio tra Riccardo e Ludovica. La ragazza è molto innamorata del Guarnieri e non riesce a darsi pace: tanto che medita di lasciare Milano per allontanarsi definitivamente da lui.

Celia e Luciano sempre più innamorati

Luciano e Clelia sono innamorati più che mai, e anche il piccolo Carlo confessa di essere felice che lui diventi suo padre. Finalmente dopo tante sofferenze la signorina Calligaris e il ragionier Cattaneo vivono il loro amore senza riserve. Nel frattempo, Roberta continua a chiedere di Federico a Luciano, tanto che quest’ultimo si trova costretto a raccontarle una piccola bugia per tranquillizzarla.

Riccardo nonostante sposerà Ludovica vuole aiutare Angela

Riccardo come ultimo gesto d’amore nei confronti di Angela vuole aiutarla a ricongiungersi con l’amato figlio. L’uomo non può stare con lei perché dovrà sposare Ludovica che aspetta suo figlio, ma vuole fare qualcosa per alleviare in parte, la sofferenza che sta causando ad Angela.

In casa Amato, la signora Agnese intercetta la lettera che Salvatore ha scritto a Gabriella, che avrebbe compromesso il futuro della storia tra il figlio e la giovane stilista. Cosa accadrà dunque? I due ragazzi ritroveranno il loro amore oppure è veramente finita per sempre?