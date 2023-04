Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 17 al 21 aprile 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Marco scopre che Gemma è incinta; Marcello è preoccupato e in ansia per Adelaide, Ludovica lo rassicura; Umberto si mette sulle tracce della Contessa, e Floria non la prende bene; Maria viene promossa come stilista del Paradiso; Vito vorrebbe portare la Puglisi in Australia con lui. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni trame puntate dal 17 al 21 aprile: Marco scopre che Gemma è incinta

A quanto pare per questo finale di stagione del Paradiso delle Signore vedremo un matrimonio, quello tra Gemma e Roberto. Infatti, a casa Colombo sono pronti gli inviti per le nozze, tanto che Gemma annuncia il matrimonio con Roberto alle Veneri. In verità è un matrimonio di finzione: Gemma è incinta e Roberto, suo grande amico, si è offerto di “riparare” a questa situazione pur non essendo il padre del bambino.

Tuttavia, qualcosa di inaspettato sorge all’orizzonte: Roberto si accorge della sintonia ritrovata tra Marco e Gemma e sospetta che il padre del bambino possa essere proprio Sant’Erasmo, dal momento che il loro legame sembra ancora molto forte.

Marco scopre che Gemma è incinta e si insospettisce: potrebbe essere suo figlio?

Marco, determinato a dimenticare Stefania, continua a parlare di Gemma come di un’amica, tuttavia quando scopre che la ragazza aspetta un bambino, si insospettisce. Dal momento che hanno trascorso una notte d’amore assieme pensa che questo matrimonio tra Gemma e Roberto sia solo una messinscena. Marco comunica a Gemma che non prenderà parte al suo matrimonio, e continua ad avere dubbi sui due. Ma Gemma lo rassicura e gli ribadisce che il figlio non è suo.

Dov’è finita Adelaide? Perché si nasconde? Marcello e Umberto cercano di stanarla

Marcello, si rende conto che Adelaide gli ha raccontato un mucchio di bugie: è risentito e offeso e sfoga il suo nervosismo in Caffetteria; intanto anche Umberto è insospettito dal comportamento misterioso della cognata. Cosa starà nascondendo? Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e Flora non la prende bene. Il comportamento del Commendatore è quanto mai singolare: preferisce la giovane Flora all’esperienza e all’amore di una vita di Adelaide, ma non riesce a staccarsi da lei.

Adelaide si fa viva con Marcello, ma il giovane Barbieri è preoccupato

Marcello non si dà pace da quando Adelaide è partita e Ludovica cerca di tranquillizzarlo. Finalmente, Marcello riceve una telefonata di Adelaide e confida i suoi timori a Ludovica: cosa starà combinando la Contessa? E perché questi misteri? Intanto, Umberto scopre i movimenti della contessa ed è deciso a partire per rintracciare Adelaide, nascondendo il tutto ovviamente a Flora. Nel frattempo, Clara non vuole più fingere che Francesco sia il suo corteggiatore.

Si riaprono le indagini sull’incendio al mobilificio Frigerio, Tancredi è visibilmente preoccupato

Tancredi è preoccupato per la riapertura delle indagini sull’incendio avvenuto nel mobilificio Frigerio. Lui, c’entra qualcosa? Nel frattempo, Matilde è chiamata a depositare la sua versione sulla notte dell’incendio in fabbrica.

Tancredi potrà tornare a camminare senza l’ausilio del bastone?

La notizia che Tancredi potrà operarsi alla gamba sembra portare un po’ di serenità tra lui e Matilde…Intanto, per questioni di lavoro Vittorio è costretto a incontrare Matilde. La Frigerio è convinta a proseguire nella ricerca della verità sull’incendio in fabbrica, esortata anche da Vittorio. Tuttavia, Tancredi chiede a Vittorio di non alimentare le fantasie di Matilde sulla vicenda dell’incendio.

Maria Puglisi nuova stilista del Paradiso delle Signore?

Vittorio propone a Maria di diventare la nuova stilista del Paradiso, mentre Vito sogna un futuro in Australia con lei. L’uomo non sa come dirle che presto partirà per l’Australia. Maria pensa di chiedere aiuto a Matilde per portare a termine il lavoro assegnatole da Conti.

Le bugie di Irene e la decisione inaspettata di Alfredo

Nel frattempo, Alfredo sogna il momento in cui Irene conoscerà la sua famiglia, ma la Cipriani non vuole andare all’incontro con la famiglia di Alfredo e si inventa una scusa, ma il ragazzo ci resta molto male e si sfoga con Vito.

Alfredo è pronto ad affrontare il raduno parentale senza Irene, mentre Vito è intenzionato a parlare a Maria dell’Australia e del proposito di portarla con lui. Vito sta per parlare a Maria dell’Australia, ma un imprevisto lo blocca: lei gli comunica che ha deciso di accettare una nuova proposta del direttore. Alfredo scopre le bugie di Irene e prende una decisione inaspettata.

