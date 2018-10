Eccoci arrivati alle anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, che vanno da lunedì 8 ottobre a venerdì 12 ottobre 2018. Cosa sarà accaduto ai personaggi de il negozio più bello di Milano? Marta e Vittorio avranno trovato un’intesa o continueranno a litigare? La morte di Andrenina Mandelli, apre uno scenario diverso tra i due che in verità si piacciono e anche molto.

Il Paradiso delle Signore: Trame dall’8 al 12 ottobre

Cosa succederà tra l’ingenua Nicoletta Cattaneo e il suo spasimante Riccardo Guarnieri?

Intanto scopriamo dalle anticipazioni che Nicoletta rivela alle Veneri, ormai diventate sue amiche che ha interrotto il suo rapporto con il giovane Guarnieri.

Umberto, il capo famiglia non digerisce la crescente intimità tra sua figlia Marta e il direttore del Il Paradiso, Vittorio Conti, e decide quindi di mettere in difficoltà sul lavoro il giovane uomo per ottenere il controllo del negozio.

Luciano Cattaneo tra due fuochi: lealtà a Vittorio o Umberto?

Luciano Cattaneo, il ragioniere de Il Paradiso, nel frattempo si è legato al pubblicitario Vittorio Conti, ma lui in realtà lavora per Umberto Guarnieri, quindi dovrà decidere se essere leale con l’uno o con l’altro.

Cosa deciderà?

Nel frattempo le Veneri, ottenuto il primo stipendio si organizzano per andare a ballare in un locale alla moda nella speranza di incontrare il principe azzurro. Anche Marta si unisce al gruppo nella speranza di incontrare Vittorio.

Cattaneo è sempre più combattuto tra le proprie aspirazioni lavorative e il senso di lealtà verso Vittorio. Alla fine cosa prevarrà?

Antonio Amato pazzo d’amore

Nel frattempo il giovane Antonio Amato non riesce ad accettare la fine del suo fidanzamento con la giovane Elena, di cui è molto innamorato. E’ disposto a tutto per ottenere il denaro necessario per raggiungerla in Sicilia e sposarla.

Intanto, Riccardo Guarnieri da sempre interessato allo sport e poco incline agli affari di famiglia scopre di non essere più il favorito per partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Le Veneri hanno fatto colpo!

Alla serata organizzata dalle Veneri, Paolo e Giorgio due amici di Federico si mostrano interessati a Tina e Nicoletta e fanno di tutto per attirare la loro attenzione.

E Bacio fu! Vittorio e Marta si baciano

Nel frattempo, Vittorio e Marta si baciano: l’attrazione tra i due era palpabile e aspettavano solo il momento giusto per scambiarsi un dolce bacio. Ma lavorare fianco a fianco diventa difficile ed è motivo di imbarazzo per entrambi.

Ad un passo dallo scoprire il segreto di Luca!

Il capo famiglia, Umberto Guarnieri, guarda con gelosia il rapporto tra Adelaide, sua cognata che da sempre manifesta un debole per lui e Luca Spinelli, introdotto nelle loro vite in modo garbato e apparentemente amico, ma che invece trama contro di loro.

Infatti, l’investigatore Bonanni riesce a introdursi all’interno della clinica Svizzera ed è ad un passo dallo scoprire il segreto di Luca.

Appuntamento ogni giorno da lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.25 con il Paradiso delle Signore Daily