Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame del Paradiso delle Signore – da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020 – della Soap di Rai 1, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40. Cosa ci dovremo aspettare dalle nuove anticipazioni? Luciano si renderà conto che Silvia e Celia sono d’accordo e che i soldi per l’operazione di Federico sono di Umberto Guarnieri? Marta per quanto tempo ancora riuscirà a nascondere al marito Vittorio che sta sussumendo una pillola per combattere l’infertilità? E che ne sarà di Salvatore e Gabriella? Si lasceranno definitivamente? Vediamo di scoprire cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 13 al 17 aprile 2020: Ludovica è incinta!

Il fantomatico Franco, marito di Paola, sempre menzionato nella soap che non si è mai visto o quasi, arriva al Paradiso per fare una sorpresa alla Moglie. Tuttavia la Venere in quel momento riceve una telefonata che la metterà in difficoltà: l’ex fidanzato che dopo tempo torna a farsi vivo.

Ludovica è incinta: Riccardo sconvolto dalla notizia

Nelle precedenti anticipazioni eravamo rimasti in sospeso circa una grossa rivelazione di Ludovica Brancia. Ora sappiamo quello che aveva da dire: è incinta del giovane Guarnieri. Riccardo è sconvolto dalla notizia e le offre di riconoscere il loro bambino, ma senza matrimonio.

Ma la bella ereditiera rifiuta l’offerta del Guarnieri che quindi, sarà costretto a rivelare alla sua fidanzata Angela la verità. Come la prenderà la giovane Barbieri?

Ludovica è incinta o sta mentendo?

Cosimo Bergamini da sempre amico di infanzia di Riccardo e Ludovica non crede che quest’ultima possa aspettare un bambino, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato. Aldilà di dubbi e sofferenze lo stato di Ludovica è inequivocabile, ma la donna è stanca di dover elemosinare attenzioni al giovane Guarnieri, così lo mette al corrente che ha preso una decisione riguardo al suo bambino, che non piacerà affatto a Riccardo.

Salvatore Amato capisce i danni che può fare il mostro della gelosia

L’ex fidanzato di Paola non demorde e Franco li sorprende insieme in caffetteria, facendo una scenata di gelosia. La Venere non sa più come fare per contenere le intemperanze del marito e Salvatore osservando tutto dal di fuori si rende conto degli errori e degli sbagli che ha fatto con Gabriella.

Nel frattempo, Angela Barbieri soffre molto perchè vede la sua relazione con Riccardo sempre più difficile. La gravidanza di Ludovica, è l’ennesimo ostacolo alla sua felicità, anche se il fidanzato Riccardo cerca di rassicurarla in tutti i modi rinnovandole il suo amore.

L’operazione di Federico: tornerà a camminare?

Nel frattempo, Federico è stato operato e Roberta aspetta sue notizie, che arrivano solo dopo una lunga attesa. I due infatti hanno litigato. O meglio, Federico è molto deluso dalla fidanzata che le ha confessato di aver baciato Marcello quando lui era fuori per il servizio di leva.

Roberta prova a spiegare i suoi motivi ma Federico pare irremovibile nel tenerla a distanza. Anche questa coppia sarà destinata a sciogliersi?

Riccardo e Angela: amore al capolinea?

Intanto Riccardo non è disposto a perdere un secondo figlio, dopo aver perso Margherita che ha concepito con Nicoletta Cattanaeo. Così chiede ad Angela di crescere insieme a lui il figlio di Ludovica. La ragazza rimane impietrita da questa richiesta.

Cosimo e Gabriella: nuova coppia in vista?

Marta continua a mentire a Vittorio assumendo il farmaco per la fertilità. Che conseguenze avrà sulla donna? Nel frattempo Cosimo non demorde con Gabriella e continua a farle una corte serrata.

Il pressing sembra dare i suoi frutti tanto che la donna accetta di trascorrere del tempo con lui, durante il quale le dichiara il suo amore. La giovane stilista del Paradiso è ogni giorno più confusa sui suoi sentimenti e Roberta mette in guardia Salvatore: se non farà qualcosa la perderà definitivamente.

Angela prende una decisione drastica

Dopo un drammatico confronto con Ludovica, Angela capisce che il destino del suo amore è ormai segnato e prende una drastica decisione. Cosa sarà? Lascerà Riccardo o proverà di nuovo a suicidarsi?

Marta sviene a lavoro, Vittorio scopre tutto

Durante un pomeriggio di lavoro, Marta si sente svenire e Vittorio scopre che la moglie sta prendendo dei farmaci per la fertilità che compromettono le sue condizioni di salute. Come reagirà Vittorio? Le bugie non gli piacciono. Perdonerà la moglie?