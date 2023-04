Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 24 al 28 aprile 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Marco si sente sempre più vicino a Gemma; Alfredo non vuole più saperne di Irene; Marcello e Ludovica finiscono di nuovo assieme, Torrebruna lo scopre; Flora da un ultimatum a Umberto: o lei o la contessa. Agnese torna a sorpresa a Milano. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 24 al 28 aprile 2023

Molte novità e colpi di scena nelle ultime puntate di stagione de Il Paradiso delle Signore: come già saprete la soap di Rai1 i primi di maggio ci saluterà per darci appuntamento a metà settembre per l’ottava stagione. Ma cosa succederà in questo finale di stagione ormai prossimo?

Matilde vuole vederci chiaro in merito all’incendio al mobilificio Frigerio: i sospetti su Tancredi sono sempre più forti e chiede la collaborazione di Vittorio, per sapere finalmente la verità. Matilde incontra il maggiordomo e con lui ha un confronto per sapere come sono andati i fatti la notte dell’incendio. Nel frattempo, Vittorio vede Tancredi discutere proprio con il maggiordomo. Come mai? Il dottor Conti continua ad indagare per capire cosa è successo quella notte: Vittorio incontra una persona che conferma i suoi dubbi sul coinvolgimento di Tancredi nell’incendio del mobilificio.

Alfredo non vuole più saperne di Irene, la perdonerà solo se le chiede scusa

Dopo aver rotto con Irene, Alfredo è più che mai deciso a non volere avere nulla a che fare con la donna, infatti cerca anche di evitarla. L’unica cosa che può farlo ritornare sui suoi passi è che lei gli chieda scusa. Le cose si complicano ulteriormente per la Cipriani, perché Clara è sempre più vicina ad Alfredo.

Si festeggia il 25 aprile, è il giorno della gara di Clara ma qualcosa va storto

È il 25 aprile e al Paradiso ci si appresta a festeggiare la liberazione d’Italia con un’iniziativa a scopo benefico, ma è anche il giorno della gara di Clara, che tuttavia ha un’incidente. Alfredo si è offerto di accudire Clara e la complicità tra i due cresce sempre di più, mentre con Irene è sempre più freddo e scostante.

Gemma e Marco sempre più vicini, Roberto sospetta qualcosa

Roberto sospetta che il legame tra Marco e Gemma sia molto più profondo di quello che vogliono far credere. Roberto, convinto di questo lascia che Marco accompagni Gemma alla visita dal medico per il bambino. Marco è stranamente emozionato. Il giovane di Sant’Erasmo infatti, è sempre più legato alla donna anche se non vuole ammettere ancora i suoi sentimenti. Tuttavia, confida a Matilde di essere scosso dalla vicinanza di Gemma. Intanto a Casa Colombo arriva il regalo di nozze per Gemma da parte di Gloria, e in Ezio si riaccende la nostalgia della donna.

Ludovica e Marcello alla ricerca di Adelaide ma succede qualcosa di inaspettato, Torrebruna lo scopre

Ludovica e Marcello sono preoccupati per Adelaide che da giorni non dà notizie di sé. Barbieri, chiede aiuta ad Umberto per rintracciare Adelaide e spera che sia Ludovica di accompagnarlo a Ginevra. Ludovica è sicura di voler accompagnare Marcello a Ginevra per cercare insieme Adelaide ma tra i due succede qualcosa di inaspettato.

Nel frattempo Marcello parte da solo per Ginevra ma prima lascia un biglietto al circolo per Ludovica. Ad intercettarlo è Ferdinando che scopre così cosa è successo tra Barbieri la sua fidanzata.

L’ultimatum di Flora a Umberto

Nel frattempo, Flora scopre che Umberto le ha mentito. La stilista da un ultimatum al commendatore: o dimentica la Contessa oppure tra loro è tutto finito. Nel frattempo, Elvira finge di considerare Salvo solo un amico.

Agnese vuole restare a Londra, Armando la seguirà?

Sempre, Salvo viene a sapere che mamma Agnese vuole restare a Londra e di conseguenza, Armando è molto indeciso se trasferirsi a Londra con Agnese. Ma accade qualcosa di inaspettato: a sorpresa Agnese torna a Milano.