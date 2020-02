Il Paradiso delle Signore continua il suo successo nei pomeriggi dell’ammiraglia Rai, dal lunedì al venerdì e noi siamo pronti ad anticiparvi le trame delle nuove puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020. Cosa sarà successo ai nostri beniamini? Federico scoprirà che Luciano non è il suo vero padre? Scopriremo che fine ha fatto Giuseppe Amato? Vediamo di scoprire insieme le novità…

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 24 al 28 febbraio 2020. La Banca Guarnieri chiude

Umberto Guarnieri convoca i suoi figli, Marta e Riccardo annunciando loro che la Banca Guarnieri sta chiudendo. Il Commendatore è molto amareggiato ma non può più nascondere ai figli la situazione economica che lo tormenta.

Un nuovo reparto al Paradiso: l’angolo dei cosmetici

Al Paradiso, Vittorio apre un angolo di cosmetici, forniti dal giovane imprenditore Gilberto Sacco, e lo affida a una delle Veneri, Dora. E nel frattempo Rocco e Armando sono alle prese con un invito che non sanno come gestire.

Tornano Antonio ed Elena per dare manforte a Salvatore

A Casa Amato, intanto, sono tornati a sorpresa Antonio ed Elena per aiutare Salvatore a comunicare la triste verità ad Agnese sul marito Giuseppe. La donna è sconvolta dalle nuove rivelazioni e tenta di togliersi la fede. Un colpo durissimo per la madre dei ragazzi, ma cercando di togliere l’anello si ferisce ad un dito. La signora Amato vuole recarsi al lavoro, nonostante il parere contrario di Gabriella, Antonio ed Elena, convinti che non possa cucire con quel dito conciato a quel modo.

Antonio guarda con sospetto ad Armando

Intanto il più grande dei fratelli Amato, da sempre geloso e possessivo delle sue donne, guarda con sospetto Armando che ormai sembra far parte della loro famiglia. Così Ferraris, dopo l’incontro con Antonio, preferisce allontanarsi da Agnese. Quest’ultima, tuttavia non comprende il motivo del distacco dell’uomo, non sapendo dello scambio fra i due.

Riccardo ed Angela sempre più vicini

Nel frattempo la famiglia Guarnieri non vive giorni felici: la Banca Guarnieri sta per chiudere e Angela Barbieri si dimostra vicina a Riccardo per la situazione che sta attraversando la sua famiglia e il loro rapporto diventa sempre più intenso. Nascerà una storia d’amore? Riccardo è innamorato veramente di Ludovica oppure l’ha solo usata per dimenticare Nicoletta?

La gelosia di Umberto e la vendita di Villa Guarnieri

Il commendatore Guarnieri si fa prendere dalla gelosia al Circolo e affronta a muso duro Ravasi, suo eterno rivale. Nel frattempo pare tutto perduto: la vendita di Villa Guarnieri è ormai prossima e Umberto invita il figlio Riccardo e la cognata Adelaide a spartirsi mobili e oggetti.

Il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina

Rocco e la signorina Cipriani proseguono nelle tortuose manovre di suscitare la gelosia di Marina. In realtà Irene camuffa l’aiuto che vuole dare al magazziniere solo per mettere il bastone fra le ruote ai due ragazzi.

Silvia Cattaneo cerca di riconquistare la fiducia del marito

Silvia tenta un approccio distensivo con suo marito, ma lui non è intenzionato a fare un passo indietro; Luciano è profondamente deluso e amareggiato ed anche molto adirato con la moglie.

Federico torna al Paradiso e Riccardo recupera Villa Guarnieri

Nel frattempo, Federico, torna a lavorare al Paradiso e cerca di riprendere in mano la sua vita, accettando la sua condizione di invalido. Adelaide si prepara ad abbandonare Villa Guarnieri, ma proprio quando la vendita sembra inevitabile, a Riccardo viene un’idea per salvare l’immobile di famiglia.

Adelaide acquista Villa Guarnieri

La contessa torna a Villa Guarnieri da regina ma l’unico nota stonata è che dovrà dividere la casa con il cognato Umberto. Ma è davvero un sacrificio per lei?

Antonio, intanto si ricrede su Armando e gli porge le sue scuse, invitandolo a prendersi cura di sua madre. La donna ha un momento di fragilità e si abbandona alle sensazioni che prova, dimostrandosi disponibile con Armando. L’uomo tuttavia rimane al suo posto e si comporta come sempre da signore.

Luciano e Clelia si sono veramente detti addio?

Luciano incontra Clelia ed Ennio e la gelosia che prova è molto forte ma si fa da parte, non vuole rovinare la vita amorosa alla capo commessa, si merita di essere felice.

Silvia è sempre più triste: il tormento che sente per aver mentito al marito è fortissimo. Non solo! I sensi di colpa la divorano tanto che decide di scrivere al marito tutto ciò che prova. Quel pezzo di carta è una sorta di confessione di tutti i suoi errori. Alla fine, non ha il coraggio di consegnarla a Luciano direttamente, quindi la mette nella ventiquattrore del marito.

Clelia scopre tutta la verità sulla paternità di Federico

Clelia, per recuperare un giocattolo di Carletto dimenticato nell’ufficio di Luciano, legge una lettera di Silvia e scopre la verità sulla paternità di Federico.