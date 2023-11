Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 al 10 novembre? L’ottava stagione della soap ci riserva nuovi colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Ezio fa una sorpresa a Gloria

Nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap vedremo Ezio e Gloria intenti a lasciarsi alle spalle il passato e i problemi causati dalla Tessuti Colombo, rinnovando la loro promessa di matrimonio. L’uomo farà così una sorpresa all’amata, proponendogli di pronunciare nuovamente il loro fatidico “sì”. Gloria accetta con gioia e i due propongono a Vittorio e Matilde di far loro da testimoni. Si tratterà di una festa per tutti i conoscenti e familiari della coppia, e per l’occasione tornerà a Milano anche Stefania.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Maria in crisi

Maria si renderà conto di essere sempre più in crisi per la delicata situazione sentimentale che si è venuta a creare, che sembra veramente difficile da gestire. La giovane stilista non riuscirà a dimenticare quel bacio scambiato con Matteo Portelli. Quanto accaduto tra loro ha scosso profondamente la ragazza, portandola a rendersi conto di provare qualcosa di profondo per il nuovo contabile del grande magazzino.

Per questo motivo deciderà di tenere alla larga Matteo e penserà che allontanarlo dalla sua vita possa essere la soluzione ideale. Ma Matteo – sconvolto dall’improvvisa freddezza della ragazza – chiederà spiegazioni.

Il ritorno di Vito nelle prossime puntate de Il Paradiso

Nelle prossime puntate Il Paradiso ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena. Vito – il fidanzato di Maria – tornerà a sorpresa dall’Australia e deciderà di presentarsi al grande magazzino.

La sua presenza però, finirà per creare ancora più confusione in Maria. Anche Matteo – da parte sua – non si dimostrerà entusiasta di quanto sta accadendo. Come reagirà il contabile al ritorno di Vito?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.