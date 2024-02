Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 al 10 febbraio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati sulle condizioni di salute di Silvana, che peggioreranno ogni giorno. Marcello cercherà di rassicurarla fingendo che vada tutto bene, ma intanto penserà di chiedere aiuto ad Adelaide per poterla operare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Marcello preoccupato per Silvana

Marcello penserà di rivolgersi ad Adelaide per ottenere la possibilità di operare Silvana. Le condizioni di salute di Silvana peggioreranno, ma Marcello la rassicurerà e farà finta che vada tutto bene. Alla fine però Barbieri deciderà di chiedere l’aiuto di Concetta, e si chiederà come confessare alla madre quali sono le sue reali condizioni di salute.

La malattia di Silvana costringerà anche Matteo ad affrontare un problema serio. Quando Guarnieri scoprirà che Silvana sta male infatti, penserà di ricattarlo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matilde gelosa di Marta

Nelle puntate in onda dal 4 al 10 febbraio Marta e Vittorio si ritroveranno a collaborare fianco a fianco per il progetto della casa-famiglia che la donna porterà avanti con caparbietà. Mentre Vittorio proporrà una raccolta firme per sostenere il nuovo progetto e contrastare le ostilità della metropoli per questa iniziativa, il feeling tra i due ex coniugi sembrerà rifarsi sempre più stretto.

Il feeling instauratosi tra Marta e Vittorio spingerà la donna a confidarsi con l’ex quando Tom la ricontatterà dicendole che desidera tornare con lei. Il ragazzo con il quale Marta ha avuto una relazione in America sceglierà infatti di mettersi in viaggio per raggiungerla per riallacciare i rapporti, e lei sarà confusa davanti alla sua dichiarazione d’amore. Tutto questo affiatamento non sfuggirà all’occhio attento di Matilde, che inizierà a fare i conti con una inaspettata gelosia nei confronti di Marta.

Vito ansioso nelle prossime puntate de Il Paradiso

Vito si mostrerà ansioso per i comportamenti di Maria. La Puglisi sembrerà essere sempre più distante dal suo promesso sposo, motivo per il quale lui deciderà di parlare di questa situazione con Concetta. La mamma della stilista cercherà di tranquillizzarlo e spazzare via i suoi sospetti.

Maria si renderà conto delle perplessità di Vito e deciderà di organizzare una serata romantica per lui. Sarà sufficiente ad allontanare i sospetti dell’ex contabile del Paradiso?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.