Il Paradiso delle Signore 4 tornerà a partire dal 14 ottobre tutti i pomeriggi – tranne il sabato – su Rai 1. La soap che racconta le vicissitudini delle famiglie Amato, Guarnieri e Cattaneo, tornerà a tenerci compagnia subito dopo il programma di intrattenimento, Vieni da me, di Caterina Balivo. Importanti novità quest’anno per quanto riguarda il cast, ci sono delle new entri e dei ritorni.

Il Paradiso Delle Signore 4: novità nel cast tra new entry e graditi ritorni

C’è grande fermento e grande attesa nel pubblico per l’inizio della 4 stagione dell’amatissima soap prodotta da Aurora Tv, Il Paradiso delle Signore. Il negozio più bello di Milano, che racconta le storie di vita umana e lavorativa dei protagonisti, sta per riaprire i battenti.

Tra le new entry del cast: Pietro Genuardi, Magdalena Grochowska e Giordano Petri

Le belle novità riguardano l’ingresso nel cast di tre attori molto conosciuti e amati dal pubblico. Iniziamo con Pietro Genuardi, volto storico di un’altra soap amatissima dal pubblico: Centrovetrine.

I numerosi fan dell’attore ricorderanno certamente la sua interpretazione di Ivan Bettini, all’interno della soap di canale 5, che per molti anni ha tenuto incollati allo schermo molti telespettatori.

Pietro ha sempre interpretato ruolo ambigui e cattivelli, chissà se questa volta continuerà ad essere il villain della situazione oppure sarà un uomo romantico e dolce? La conferma che Genuardi sia nel cast è arrivata pochi giorni fa, ma non sappiamo che ruolo avrà e come si incastrerà il suo personaggio all’interno della soap.

Ma le sorprese non finiscono qui: altri due nuovi ingressi nella soap dell’ammiraglia Rai

A far parte del cast della 4 stagione della soap ci saranno anche Giordano Petri e Magdalena Grochowska. Quest’ultima è un’attrice polacca che vive e lavora in Italia. Ha preso parte a molte fiction Rai e Mediaset, ma la conosciamo soprattutto per il ruolo che interpreta nella soap napoletana Un Posto al Sole.

Un altro volto nuovo sarà Giordano Petri, l’attore umbro è molto conosciuto per aver preso parte a molte fiction di successo ed opere teatrali. L’attore, nato a Città di Castello ha partecipato a molte fiction televisive da Ris Roma 2, a Distretto di Polizia, Don Matteo e Un Medico in Famiglia. Chissà quale ruolo avrà ne “Il Paradiso delle Signore 4”? Per adesso si conosce solo il nome del suo personaggio: Franco.

Tra le new entry anche Ludovica Coscione di cui vi abbiamo dato notizia in questo articolo (clicca qui)

Un gradito ritorno a Il Paradiso delle Signore: Elsa Tadini, la creativa delle prime stagioni

Non solo new entry ma anche graditi ritorni: rivestirà i panni dell’architetto e creativa Elsa Tadini, l’attrice Claudia Vismara. Ad annunciarlo è la sua agenzia, la C.d.a. Studio di Nardo.

Per gli affezionati della serie non sarà un problema riconoscerla. La Vismara infatti, ha preso parte alle prime due stagioni della soap, quando ancora l’emissione della fiction era settimanale e di sera.

Claudia Vismara ha dato vita al personaggio di Elsa Tadini, una donna forte ed emancipata, libera e senza gli schemi rigidi dell’epoca (lavorava per mantenersi e viveva da sola).

Fedele collaboratrice di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si innamora del magazziniere del Paradiso, che tuttavia non ricambia il suo amore, perché follemente innamorato di Anna Imbriani (Giulia Vecchio). La donna estremamente intelligente, lo lascia libero.

Trova anche il modo di far prendere atto al collega Roberto Landi, (Filippo Scarafia) della propria omosessualità.

Tina Amato interpretata da Neva Leoni, non sarà nel cast de Il Paradiso delle Signore 4

Ormai manca sempre meno a lunedì 14 ottobre, data in cui riaprirà finalmente i battenti il magazzino più bello di Milano. Ma se vi abbiamo annunciato le new entry e i ritorni vi diamo anche una notizia che forse non piacerà a molti.

Neva Leoni, che presta il volto alla piccola Tina Amato non sarà nel cast. Cosa ne sarà, quindi della storia con Recalcati? Ricordiamo che lui era sposato in attesa di divorzio e lei disobbedisce alla madre per poter vivere con l’uomo che ama, il discografico che le ha fatto perdere la testa.

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore non c’è Tina: parla l’attrice

L’attrice Neva Leoni sul suo account Instagram informa i numerosi fan che le chiedono se la rivedranno ad ottobre nella quarta stagione de il paradiso, che lei non ci sarà. Ecco le sue parole nella Stories su Instagram, pubblicata il 29 agosto 2019.

“Continuate giustamente a chiedermi de Il Paradiso delle Signore e non voglio che sembri che non me ne frega niente del Paradiso o che non mi interessa di voi che me lo state chiedendo continuamente o che vi sto ignorando perchè non è così. Io non ci sarò”

Insomma, per il momento la bella Tina, non sarà presente nel cast ma chissà che magari più in là non possa fare un cameo? Del resto, gli autori dovranno dire ai numerosi fan come è finita la storia tra Lei e Recalcati…

Appuntamento dunque, con il Paradiso delle Signore 4, da lunedì 14 ottobre alle 15.35 su Rai 1.