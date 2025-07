Secondo le prime anticipazioni, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ruoterà attorno alla storia di Odile, la figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo aver ricostruito il legame con sua madre, la ragazza potrebbe presto venire a conoscenza di una verità cruciale sulla propria identità: Umberto Guarnieri sarebbe in realtà suo padre. Nella passata stagione, Adelaide aveva scelto di non rivelare questa informazione per proteggerla, ma ora la verità sembra destinata a emergere. Il grande interrogativo, quindi, riguarda proprio la reazione di Odile: come affronterà la notizia che il commendatore è il suo vero padre?

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva ad Arianna Amadei

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Arianna Amadei. In merito all’evoluzione del suo personaggio, l’attrice ha raccontato: “In questa stagione vedrete un’Odile ancora più caparbia, non avrà più quell’insicurezza che aveva all’inizio visto che si era trasferita in una città nuova come Milano. Si ritroverà a suo agio nell’ambiente di lavoro ma determinata nel voler far comprendere sia a se stessa che ad Umberto e ad altri che il posto da direttrice della Galleria Milano Moda le spetta perché è competente per farlo. Sarà un’Odile molto agguerrita a livello lavorativo e sarà bellissimo vederla nel suo percorso di crescita”.

Sul fronte sentimentale invece, Odile dopo aver chiuso il rapporto con Guido cercherà di avvicinarsi a Matteo: “Dopo aver troncato questo rapporto, tornerà con una consapevolezza riguardo al suo sentimento per Matteo ma anche con la convinzione che ormai lui stia con Marina Valli. Inizialmente questo creerà una distanza tra Matteo e Odile anche se quando stanno insieme si rendono conto entrambi che il loro è un legame indissolubile, non si riesce a nascondere la complicità che hanno. Ci saranno degli alti e bassi tra loro due”.

Odile è però ancora all’oscuro del legame di sangue che la lega a Umberto Guarnieri diventata per lei un punto di riferimento: “Il loro legame quest’anno diventerà ancora più forte. C’è la sensazione da parte di entrambi di sentirsi capiti quindi Odile si sente capita da Umberto e Umberto da Odile. Adelaide e Umberto sono entrati nella vita di Odile a gamba tesa e lei all’inizio faceva fatica soprattutto con Adelaide ma ora li ha accolti e nell’accoglierli ha scoperto delle persone affini a lei”. Con Marta invece si creerà una frattura: “Inizialmente saranno sempre molto legate ma ci saranno degli avvenimenti che le porterà ad avere delle incomprensioni”.

Arianna ha poi raccontato cosa le dicono i fan sul suo personaggio: “Sono molto contenta perché Odile è stata accolta benissimo. Il personaggio è molto amato e l’anno scorso mi veniva da sorridere quando la gente mi diceva che dovevo trattare bene mamma. C’è un grande amore per il personaggio di Adelaide. Quest’anno il pubblico potrà vedere un rapporto più pacifico tra Odile e Adelaide”. Una stagione dedicata a Pietro Genuardi. L”attrice lo ricorda così: “Ho vissuto qualche mese Pietro sul set perché sono entrata a maggio dello scorso anno. Ho un ricordo splendido perché era una persona che aveva sempre il sorriso stampato in faccia. Ogni volta mi chiedeva sempre come stavo e se avevo bisogno di qualcosa, è sempre stato presente e premuroso. La sua mancanza si sente tanto”.